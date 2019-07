Súd s tunelárom nebankoviek BMG a Horizont: Proti Pachingerovmu prepusteniu sa postavil aj riaditeľ basy

Neúspešná snaha o slobodu. Okresný súd v Trnave vo štvrtok neuznal argumenty Patrika Pachingera, odsúdeného v kauze podvodu nebankoviek BMG Invest a Horizont Slovakia a nepustí ho podmienečne na slobodu. Nepomohlo mu, že na jeho stranu sa šokujúco postavil aj zástupca poškodených klientov.

Žiadosť o prepustie totiž okrem samotného Pachingera adresovalo súdu aj Združenie poškodených občanov, ktoré zastupuje oklamaných klietov nebankoviek. „S pánom Pachingerom komunikujeme niekoľko rokov a dali sme za neho spoločenskú garanciu, pretože som presvedčený, že tu je najväčší vinník štát, ktorý spôsobil tú škodu, keď zavrel pobočky a niekoľko stotisíc ľudí prišlo o celoživotné úspory,“ zdôvodnil predseda Združenia poškodených občanov Štefan Šípoš, prečo sa postavil na stranu odsúdeného tunelára, ktorého považuje za obetného baránka.

Pachinger svoje prepustenie požadoval najmä na základe údajných pochybení v pôvodnom procese a zhoršeným zdravotným stavom jeho rodiny a seba. „Obe žiadosti boli zamietnuté,“ informovala hovorkyňa Okresného súdu v Trnave Jana Kondákorová. Pachinger proti rozhodnutiu podal sťažnosť a o veci ešte bude rozhodovať Krajský súd.

„Je to veľmi zlé, nie sme právny štát,“ okomentoval Pachinger, ktorý si svoj sedemročný trest odpykáva v Leopoldove a zostáva mu odsedieť si ešte niečo vyše roka. Jeho prepustenie neodporúčal ani riaditeľ väzenia na základe jeho správania v zariadení. Pachinger sa odvolával aj na to, že doma by bol potrebnejší, pretože ho tam čaká 10-ročný syn, ktorý má v dôsledku kauzy nebankoviek zdravotné problémy, a manželka, ktorá tiež nie je na tom zo zdravotnej stránky dobre.

O čo v kauze ide

V kauze nebankoviek okrem Pachingera figurujú aj Dávid Brtva s Jozefom Majským. Vytváraním falošných pohľadávok mala trojica spôsobiť škodu 448 miliónov korún, zo zatvorených pobočiek sa potom mala obohatiť o 53 miliónov korún. Brtvu odsúdili na deväť rokov, od augusta 2018 ho však podmienečne prepustili. Pojednávanie s hlavným obžalovaným Jozefom Majským zase vyčlenili na samostatné konanie. V marci tohto roka však senát Najvyššieho súdu prerušil jeho trestné stíhanie. Dôvodom bolo, že Majského nemohli pre ťažkú chorobu postaviť pred súd.