Expremiér Fico konečne mení adresu: Z Bonaparte do luxusu v centre mesta?!

Balí si kufre?! Expremiér Robert Fico (54) zrejme konečne splní sľub a odsťahuje sa z bytu daňového podvodníka Ladislava Bašternáka (46) v Bonaparte.

Jeho novým domovom by sa podľa zdroja Nového Času mal stať luxusný byt v centre Bratislavy v komplexe Bezručova Residence. Ten by sa mal začať kolaudovať v júli a ako sa nám podarilo zistiť, bývalý premiér by už teraz mohol dohliadať na posledné úpravy svojho nového hniezdočka. Zo sumy, za ktorú sa tu predávajú nehnuteľnosti, sa vám zatočí hlava.

Sťahovanie naťahoval do posledného možného okamihu. Šéf Smeru Fico sľuboval, že sa z bytu, ktorý vlastnil Ladislav Bašternák, odsťahuje v momente, keď ho obvinia. Ani právoplátné odsúdenie kontroverzného podnikateľa ho však z luxusného bytu v Bonaparte s rozlohou 377 štvorcových metrov nevyhnalo a stále opakoval tú istú pesničku. „Hľadám si bývanie,“ odvetil viackrát na tlačových besedách. Novému Času sa však podarilo získať informáciu od dôveryhodného zdroja, že expremiér už nové bývanie má mať niekde inde. „Videl som ho vo vchode na Bezručovej, mal si tam kúpiť dva byty vedľa seba na najvyššom poschodí a bol tam dohliadať už aj na nejaké úpravy,“ povedal pre Nový Čas zdroj, ktorý chce zostať v anonymite.