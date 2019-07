Fico si mal kúpiť luxusný byt v centre mesta: Z cien nehnuteľností na Bezručovej sa vám zatočí hlava

Balí si kufre?! Expremiér Robert Fico (54) zrejme konečne splní sľub a odsťahuje sa z bytu daňového podvodníka Ladislava Bašternáka (46) v Bonaparte.

Jeho novým domovom by sa podľa zdroja Nového Času mal stať luxusný byt v centre Bratislavy v komplexe Bezručova Residence. Ten by sa mal začať kolaudovať v júli a ako sa nám podarilo zistiť, bývalý premiér by už teraz mohol dohliadať na posledné úpravy svojho nového hniezdočka. Zo sumy, za ktorú sa tu predávajú nehnuteľnosti, sa vám zatočí hlava.

Sťahovanie naťahoval do posledného možného okamihu. Šéf Smeru Fico sľuboval, že sa z bytu, ktorý vlastnil Ladislav Bašternák, odsťahuje v momente, keď ho obvinia. Ani právoplátné odsúdenie kontroverzného podnikateľa ho však z luxusného bytu v Bonaparte s rozlohou 377 štvorcových metrov nevyhnalo a stále opakoval tú istú pesničku. „Hľadám si bývanie,“ odvetil viackrát na tlačových besedách. Novému Času sa však podarilo získať informáciu od dôveryhodného zdroja, že expremiér už nové bývanie má mať niekde inde. „Videl som ho vo vchode na Bezručovej, mal si tam kúpiť dva byty vedľa seba na najvyššom poschodí a bol tam dohliadať už aj na nejaké úpravy,“ povedal pre Nový Čas zdroj, ktorý chce zostať v anonymite. Tieto vyjadrenia by však potvrdzovali aj Ficove slová spred pár dní, keď sa jasne vyjadril, že vyriešenie tejto otázky už je na spadnutie. „Už nechcem byť od septembra konfrontovaný s touto témou. Robím na tom veľmi intenzívne,“ vysvetlil.

Z kaluže do blata

Robert Fico na otázku novinárov, prečo mu tak dlho trvá nájdenie nového rodinného hniezda, odpovedal vždy veľmi opatrne: „Vždy, keď sa niečo objaví a ja mám o to záujem, tak hľadám pozadie toho stavebníka a buď nájdete daňového podvodníka, DPH-čkára, mafiána, človeka, ktorý má záznamy v registri trestov a ja vám nechcem dávať šancu na to, aby ste ma dusili vo vlastnej šťave, že zase od koho ten byt kupujem alebo prenajímam.“ Ani teraz však pozadie vlastníkov nehnuteľnosti v komplexe Bezručova nie je také transparentné, ako Fico zrejme chcel. Podľa informácií Trendu patrí developerská spoločnosť Bezručova Invest do okruhu firiem pod vplyvom podnikateľa Juraja Širokého, ktorý bol spájaný so Smerom a kontroverznými štátnymi zákazkami. Širokého Váhostav je aj staviteľom rezidencie.

Nevídaný luxus

Byty v komplexe Bezručova si obyčajný smrteľník len tak ľahko nemôže dovoliť. Suma za jeden dvojizbový byt sa pohybuje okolo 180 000 €, za väčšie a luxusnejšie byty vrátane mezonetov sa šplhá od 300-tisíc až po astronomických 910 000 €. Podľa našich informácií by si mohol šéf Smeru užívať bývanie na najvyššom poschodí s výhľadom na Modrý kostolík či hrad. Na definitívne sťahovanie si bude musieť ešte nejakú dobu počkať. „Skôr ako v septembri to skolaudované nebude. Potom následne prebehne podpisovanie zmlúv,“ povedal nám jeden z budúcich vlastníkov. Na kúpu sme sa chceli opýtať aj Roberta Fica. Hovorca strany len zopakoval to, čo pred časom. „ Je to súkromná vec pána predsedu, ak to bude definitívne vyriešené, verejnosť sa to dozvie,“ uzavrel Ján Mažgút.

Čo tvorí luxusný komplex

ide o rekonštrukciu starej polikliniky

tvorí ju 117 bytov

byty majú od 1 až po 5 izieb, vrátane veľkých mezonetov

voľných zostáva 6 bytov

podzemné parkovisko a fitnes centrum je samozrejmosťou

cena bytov sa pohybuje od 110 000 € až do 910 000 € podľa veľkosti

parkovacie miesto stojí cca 20 000 €

očakávaný termín nasťahovania: zima 2019



Tajnosti okolo Bašternákovho bytu

Bratislavský okresný súd vyhlásil konkurz na Bašternákov majetok v prvej polovici mája. 45-dňová lehota na prihlasovanie pohľadávok ubehla už pred dvomi týždňami. „Po skončení základnej prihlasovacej lehoty začína plynúť 30-dňová lehota na popretie pohľadávok, ktoré v predmetnom konaní má právo poprieť len správca a dočasný správca. Nasledovať bude schôdza veriteľov,“ povedal Juraj Szalay, nezávislý správca konkurznej podstaty PERSPECTA Recovery. Poverená správkyňa Bašternákovho bytu Lenka Ivanová však nechcela spresniť, ako konkurz napreduje. „Ku konkrétnostiam konkurzu sa vyjadrovať nebudem,“ uviedla Ivanová. Či o byt niekto prejavil záujem a koľko bol zaň ochotný zaplatiť, sme sa teda nedozvedeli.