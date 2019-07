Búrlivák Kaiser skončil po infarkte na JIS-ke: Vrúcne odkazy od hereckých kolegov

Známy český herec Oldřich Kaiser (64) má vážne zdravotné problémy. Umelec podľa informácií médií prekonal infarkt a leží v jednej z pražských nemocníc na jednotke intenzívnej starostlivosti. Divadlo Kalich, kde mal počas leta Kaiser zažiariť, musí jeho predstavenia rušiť.

Kaiser, ktorý je známy svojím bohémskym a búrlivým životom, opäť zápasí s vážnymi zdravotnými problémami. Tentokrát ho poriadne postrašil infarkt, ktorý ho pripútal na nemocničné lôžko. Nová pražská letná divadelná scéna tak musela kvôli hercovej hospitalizácii pristúpiť k zmenám v programe. „Júlové predstavenia s Oldřichom Kaiserom Žena za pultem 2: Pult osobnosti a kabaret Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem presúvame na september. Herec momentálne leží na jednotke intenzívnej starostlivosti s prekonaným infarktom myokardu,“ oznámil hovorca Divadla Kalich Jaroslav Panenka. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Herec, ktorého neslávne preslávili jeho eskapády s alkoholom, skončil na „intenzívke“ už v roku 2017. Podľa Kaiserovho dlhoročného divadelného kolegu Jiřího Lábusa mal vtedy problémy s krčnou chrbticou. Komik už stihol kamaráta navštíviť aj tentoraz. „Už sa mu darí lepšie. V ohrození života vďaka bohu nie je. Vydesilo ma to, ale lekári to našťastie stihli včas podchytiť. Stať sa to ale môže každému. Verím, že sa z toho dostane,“ uviedol pre extra.cz Lábus. Kaiser si vo viacerých filmoch zahral aj so slovenskými hercami.

„Naposledy som s ním bol počas nakrúcania. Je to aj desať rokov dozadu. Odvtedy s ním nie som v kontakte.,“ uviedol herec Milan Lasica, ktorý si s Oldřichom zahral v českom filme Obsluhoval som anglického kráľa. Kaiser sa naposledy blysol v snímke Masaryk. Za rolu bývalého československého prezidenta Edvarda Beneša získal Českého leva.

Nepoučiteľný

Kaiser patrí k búrlivákom a živlom. V minulosti sa pozeral na dno pohárika častejšie, ako by sa patrilo. Viackrát bol v psychiatrickej liečebni, kde sa liečil zo závislosti od alkoholu. Kaiser si pre tento neduh vytrpel naozaj veľa. Bývalá manželka, herečka Naďa Konvalinková, sa s ním v roku 2005 po 25-ročnom spolužití rozviedla, pretože už viac nechcela znášať jeho vyčíňania. Azda najväčší trapas vyrobil v roku 2010, keď dorazil do divadla opitý. Odohral len 30 minút a predstavenie museli zrušiť.