Danielle bola rýchlejšia než policajti: Vďaka jednej veci vystopovala svoje auto a ukradla ho späť

Príbeh, ktorému možno len ťažko uveriť! Kým Danielle platila na benzínovej pumpe, zlodejka jej ukradla auto aj s kabelkou, ktorú nechala vo vnútri.

Prípad ohlásila na polícii, no rozhodla sa zakročiť aj sama. Kriminálničku za 2 dni vystopovala a auto si vzala späť!

Keď Danielle ukradli auto, v ktorom mala kreditky aj telefón, zobrala situáciu do vlastných rúk. Dva dni sledovala, v ktorých obchodoch jej kartami zlodejka platí a podľa GPS telefónu vedela, kde sa nachádza. Pátranie ju doviedlo na pumpu, kde kriminálnička jej auto tankovala.

Zlodejka bola taká hlúpa, že sa predavačovi zdôverila, do ktorej reštaurácie sa ide na­jesť a ten to povedal majiteľke auta, ktorá ju sledovala. Danielle teda zašla do reštaurácie, kde si chcela na zlodejku počkať. Využila jej nepozornosť, skočila do svojho auta a ufujazdila.

A celú akciu si nezabudla natočiť na telefón.Sú tu fľaše od piva a kopa vecí,“ rozhorčovala sa. Natočila aj zatýkanie zlodejky. A aj keď má príbeh šťastný koniec, Danielle chce auto predať, pretože interiér zostal v hroznom stave.