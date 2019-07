Dvanásť tínedžerov malo hromadne znásilniť Britku: Prvé rozhodnutie súdu v hrozivom prípade

Dvanásť Izraelčanov podozrivých zo znásilnenia 19-ročnej Britky zostane ďalších osem dní za mrežami.

Rozhodol o tom súd, na ktorom sa nemohli zúčastniť novinári, keďže niektorí z obvinených sú neplnoletí. Podľa zástupcov izraelského veľvyslanectva majú mladíci od 15 do 18 rokov. Rodičia niektorých z nich boli prítomní aj na súde, kde sa jeden z mladíkov rozplakal.



Tínedžeri údajne znásilnili dievča v stredu ráno v hoteli, kde bola ubytovaná ona aj podozriví. Zatiaľ nie je jasné, koľkí z nich čin spáchali. Právny zástupca štyroch podozrivých Ioannis Habaris pre agentúru AP povedal, že Britka mala "vzťah" s jedným z nich, no nepozná žiadne dôkazy, ktoré by potvrdili obvinenie zo znásilnenia. Habaris tiež uviedol, že prokuratúra pred súdom vyhlásila, že mladíci počas útoku spravili aj niekoľko fotografií.



Právnik ďalších troch chlapcov povedal, že nemá žiadne dôkazy o tom, že by sa dievča poznalo s niektorým z podozrivých. Podľa neho Izraelčania prišli do letoviska Ayia Napa v troch skupinkách a navzájom sa nepoznali.