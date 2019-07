Tragédia vo Veľkom Krtíši: Lukáš († 21) náhle zomrel pri policajnom zákroku!

Obrovská tragédia sa odohrala na chodbe paneláka vo Veľkom Krtíši. Pri zásahu mužov zákona tam o život prišiel Lukáš († 21).

Jeho smrťou sa okamžite začala zaoberať aj inšpekcia ministerstva vnútra. Podľa susedov sa mladý muž hádal so svojou starou mamou, ktorá zalarmovala políciu.

Náhla a nečakaná smrť Lukáša je zahalená rúškom tajomstva. To, čo presne sa na chodbe jedného z veľkokrtíšskych panelákov stalo, vedia už len muži zákona. Tí boli v stredu pod večer privolaní starou mamou Ľubicou, ktorá mala konflikt so svojim vnukom Lukášom. „Policajti sem chodili dosť často. Lukáš sa hádaval so svojou starkou, ktorá ho vychovávala od detstva,“ prezradila suseda Soňa. Tak tomu bolo aj v osudnú stredu. Dvaja muži zákona sa snažili Lukáša upokojiť, čo sa im ale nedarilo a tak si zavolali posily.„Tí vykonávali rozšírenú resuscitáciu, následne však lekár s poľutovaním musel skonštatovať úmrtie,“ povedal hovorca záchranárov Andrej Hirjak.

Lukášovou smrťou sa už zaoberá Úrad inšpekčnej služby MV SR. „Presné príčiny smrti muža budú aj predmetom skúmania znalcov, ktorých vyšetrovateľ pribral z viacerých odborov,“ uviedla Petra Friese, hovorkyňa Ministerstva vnútra SR s tým, že vzhľadom na to, že prípad je v počiatočnom štádiu, nebudú v súčasnosti poskytnúť k nemu bližšie informácie.