Slovan už našiel po blamáži obetného baránka: Ševela má padáka, čo bude s babrákmi?

Hanba, blamáž, sklamanie. To sú slová, ktoré sa skloňujú najčastejšie v súvislosti s vypadnutím Slovana Bratislava v 1. predkole Ligy majstrov.

Belasí sa už po úvodnom dvojzápase s čiernohorským Sutjeska Nikšič šokujúco lúčia s prestížnou súťažou. Doplatil na to tréner Martin Ševela (43), ktorého po fiasku odvolali z funkcie. Vedenie klubu avizuje aj konzekvencie voči hráčom.

Slovanisti boli pritom iba pár sekúnd od postupu: v 3. min. nadstaveného času odvetného zápasu, ale prišiel vyrovnávajúci gól na 1:1, ktorý znamenal predĺženie. Následný jedenástkový rozstrel vyšiel lepšie domácim.

„Nedá sa to obhájiť. Opäť sme na posmech celému Slovensku. Celý rok sa nám budú smiať. A zaslúžene,“ povedal značne podráždený gólman Dominik Greif.

Dokonca už priamo na štadióne kričali fanúšikovia na hráčov frázu vyzlečte si dresy. „Nechcem vybuchnúť, lebo by som povedal niečo, čo by ma mrzelo. Ak by som povedal, čo si naozaj myslím, tak by bolo veľmi zle,“ dodal rodák z Bratislavy. „Strata koncentrácie v posledných chvíľach zápasu nás stála postup ďalej. Situácie, ako tie v posledných sekundách, sú aj o individuálnej zodpovednosti, v takých chvíľach je potrebná maximálna koncentrácia, nesmie sa stať, že hráč takto skóruje,“ stručne skonštatoval po zápase Ševela, ktorý zrejme už vtedy cítil, že sa blíži jeho koniec.

Oba zápasy a predovšetkým ten odvetný sme z pohľadu pripravenosti mužstva a taktiky nezvládli. Samozrejme, vina nepadá len na trénera, dôsledky pocíti aj kabína,“ reagoval generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. V kuloároch sa už špekuluje o návrate Vladimíra Weissa povestného prístupom tvrdej ruky. Bratislavčania v pohároch napriek vypadnutiu nekončia, o týždeň ich v 2. predkole Európskej ligy čaká KF Feronikeli z Kosova.

Dušan Galis (69): Na vine sú hráči aj tréner

Som sklamaný. Celá slovanistická rodina verila, že sa na novom štadióne dožije niečoho krajšieho. Súper bol zdolateľný. Hlavne doma si Slovan vypracoval veľa šancí, ktoré mal premeniť. To sa neodpúšťa. Myslím si, že nemôžeme ukazovať prstom na trénera či hráčov. Na vine sú všetci. Teraz je na ťahu vedenie. Treba si posvietiť aj na veľké hviezdy. Hráči si mali uvedomiť, že toto už nebol ligový zápas. Chýbalo nasadenie a koncentrácia. Na to, aby ste vyhrali, je zo 60 % potrebné aj srdce. Kolektív ako taký ma veľmi sklamal. Tí chlapci sa musia po roku v lige nájsť aj naslepo. Čo je tam medzi nimi, prečo chémia nefungovala, to vám ale neviem povedať, lebo sa nepohybujem v štruktúrach klubu.

Tibor Jančula (50): Príde zemetrasenie

- Je to prúser, pretože Slovan kvalitatívne aj papierovo určite mal na to, aby postúpil. Chalani to však nezvládli herne ani psychicky. Opäť dostali gól v nadstavenom čase. Keď chce hrať mužstvo v pohárovej Európe, tak sa to môže stať raz, ale nie, aby to bolo pravidlom ako v týchto zápasoch. Určite príde nejaké zemetrasenie. Futbal sa nehrá len nohami, ale aj hlavou a tento neúspech niečo na hráčoch isto zanechá. Ja si stále myslím, že Slovan by mal byť výkladnou skriňou slovenského futbalu a zo Slovana by sa malo ísť do reprezentácie. Ale doba je iná. Nikto nechce čakať na to, kým mu nejaké mladé talenty vyrastú a hneď chce hrať pohárové súťaže.

Dušan Tittel (52): Tímu chýba duša

- Pre belasú rodinu je to veľké sklamanie, pre samotné mužstvo veľká hanba. Chalani majú na Slovane vytvorené nadštandardné podmienky. Majster z Čiernej Hory sa s nami v tomto nemôže ani náhodou porovnávať. To, čo sa stalo, je škoda pre celý slovenský futbal. Po nepriaznivých výsledkoch si to väčšinou ako prvý odnesie tréner. Na ihrisku však hrajú hráči. Tí sú zodpovední za svoje výkony. Ich hre chýbala duša. S bývalými spoluhráčmi sa o tom občas bavíme. Všetci by sme si priali, aby bol Slovan taký, aký bol za našich čias. To znamená množstvo domácich, slovenských hráčov. Legionárov je zbytočne veľa.