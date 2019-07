Grál cyklistov má 100 rokov: Všetko, čo ste chceli vedieť o žltom drese

Aspoň jeden jediný deň v žltom! V Maillot Jaune, drese lídra Tour de France, najslávnejších cyklistických pretekov sveta.

Tak znie želanie každého profesionálneho cyklistu planéty Zem. Len tí najlepší sa prepracujú k tomu, aby dostali šancu pobiť sa oň, a len výnimoční si ho naozaj niekedy aj oblečú. Tento rok, keď si 19. júla pripomína svet storočnicu žltého dresu, dali organizátori na každý deň vyrobiť dres so špeciálnym dizajnom.

Takmer každý šport má kult jednej ceny. Futbal mal Zlatú Niké, hokej Stanley Cup a cyklistika už 100 rokov žltý dres – ocenenie pre víťaza Tour de France, najslávnejších pretekov vôbec. Tie píšu tento rok svoju 106. kapitolu, ale odmena pre toho najlepšieho je o šesť rokov mladšia.

Oficiálna história hovorí, že žltý dres vznikol v roku 1919, no už v roku 1913 jazdil v pelotóne Belgičan Philippe Thys v žltom tričku. Thys tvrdil, že riaditeľ pretekov mu povedal, aby nosil výraznú farbu. Táto verzia zrodu cyklistického grálu nie je overená. O rok sa v Európe začala 1. svetová vojna, v ktorej padli skoro všetci súťažiaci z r. 1913. Thysov príbeh nemal kto potvrdiť.

Prvý ročník po vojne

A tak sa história žltého dresu začala oficiálne písať až v prvom ročníku Tour de France po vojne v r. 1919 a prvým nositeľom žltého trička sa stal Eugène Christophe v spomínanom roku 1919. Prvým celkovým víťazom so žltým dresom sa stal Firmin Lambot z Belgicka.

Rozdali ich 2 145

V dnešnej dobe žltý dres vyrába francúzska firma Le Coq Sportif a sponzoruje ho francúzska banka Crédit lyonnais. V doterajšej histórii - bez aktuálneho ročníka sa na Tour odjazdilo 2 142 etáp, ale rozdalo 2 145 žltých dresov. To preto, že v minulosti nedokázali určiť jedného víťaza. Celkovo chýrny Maillot Jaune nosilo 286 rôznych pretekárov, jedným z nich bol v roku 2016 aj slovenský fenomén Peter Sagan, ktorý vtedy povedal: „Ľudia z nášho tímu Gabriele a Maroš kričali ,Máme žltý dres, máme žltý dres…´ Ale uveril som, že som vyhral etapu, až keď to spíker zahlásil.“ Prvýkrát v kariére si oblečiem žltý dres, za čo som nesmierne rád.“ Vtedy ešte vo farbách tímu Tinkoff ho mal na sebe štyri dni. Najviac dní ho mal na sebe legendárny Eddy Merckx, a to 96. Najviac sa dres menil v rokoch 1958 a 1987, kedy ich malo až osem jazdcov a jediný muž nosil žltý dres od štartu až do cieľa v r. 1924, 1928 a 1935.

Prečo táto farba?

Na to je niekoľko vysvetlení. Jedno hovorí, že žltá farba bola vybraná podľa farby novinového papiera, na ktorom vychádzali noviny L´Auto, ktorých šéfredaktor si Tour zmyslel usporadúvať, aby zachránil svoje noviny. To druhé zasa tvrdí, že držiteľ prvého žltého dresu Belgičan Philippe Thys dostal od šéfa pretekov príkaz, aby si kúpil takú farbu dresu, aby v nej bol nápadný, aby vynikal. V najbližšom cyklistickom obchode mali z jeho čísla len dres žltej farby.