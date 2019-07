Prečo cudzinci obľubujú Trnavu? V meste ich žijú tisíce, pochádzajú z 80 krajín!

V Trnave aktuálne žijú cudzinci z 80 krajín sveta. Vychádza to z výskumu v rámci projektu KapaCITY, do ktorého sa Trnava zapojila a okrem nej aj Bratislava, Banská Bystrica, Košický samosprávny kraj a Únia miest Slovenska.

Do Trnavy v posledných rokoch vďaka jej ekonomickému rastu prichádzajú mnohí cudzinci. Pracovná migrácia je dominantná, motivácia usadiť sa v meste rôzna. Radnica nárast počtu týchto obyvateľov vníma a má záujem pôsobiť opatreniami v prospech dobrého spolužitia a využívania potenciálu každého z nich. To je zároveň jeden z dôvodov zapojenia sa do tohto projektu.

Trnavskí poslanci dostali na svojej poslednej schôdzi pred letom o projekte "KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni" priebežnú informatívnu správu. Píše sa v nej, že vlani žilo v meste 2503 cudzincov s trvalým pobytom, 2323 s prechodným a 39 s tzv. tolerovaným. Z toho 43% pochádza z Európskej únie a 57% z tzv. tretích krajín. Najviac zo Srbska (1634), Rumunska, Ukrajiny a Českej republiky. Zároveň bolo v Trnave zamestnaných 9973 cudzincov, čo je dvakrát viac než tých, ktorých registruje Úrad hraničnej a cudzineckej polície. Rozdiel je spôsobený novými inštitútmi zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov na uľahčenie ich prijímania do práce na krátke obdobie.

Projekt KapaCITY vedie konzorcium štyroch občianskych združení, pôsobiacich v oblasti integrácie cudzincov – Liga za ľudské práva, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Marginal, Nadácia Milana Šimečku. Ich zástupcovia viedli s cudzincami osobné rozhovory. "Trnavčanov považovali za priateľských. Spomínali však aj negatívne incidenty, verbálne útoky na ulici a podobne. Otvorenejšie postoje voči cudzincom prejavujú mladí ľudia," uvádza sa v správe.

V meste je vnímaná najmä migrácia lacnej pracovnej sily, ostatné typy migrantov sú v úzadí. V tomto roku viacerí zamestnanci samosprávy absolvovali vzdelávacie tréningy v oblasti interkultúrnej komunikácie a v oblasti právnych a sociálnych aspektov integrácie cudzincov. V máji sa zároveň uskutočnilo prvé spoločné stretnutie s cudzincami žijúcimi v Trnave, kde hovorili o svojej skúsenosti so životom v meste a prezentovali aj návrhy na zlepšenie ich integrácie. V ďalšej fáze bude projekt pokračovať v spolupráci s radnicou pri nastavovaním integračných opatrení, ktoré budú šité na mieru situácii v Trnave a budú zamerané na zachovanie sociálnej súdržnosti v meste.