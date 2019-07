Rázny krok Instagramu, ktorý sa nebude páčiť všetkým: Na lajky pod fotkami zabudnite!

Bol by internet lepším miestom, ak by sme všetci venovali menej pozornosti falošným internetovým bodom? Instagram sa to snaží zistiť.

V apríli začal v Kanade s testovaním možnosti zobrazovania fotografií bez počtu lajkov pod fotkami užívateľov, píše techcrunch.com. Pointa je v tom, že vy vidíte koľko lajkov ste si za fotku či video vyslúžili (aj od koho), no vaši priatelia už túto informáciu nemajú. Hoci spoločnosť nehovorí veľa o tom, ako testovanie v Kanade dopadlo, zdá sa, že výsledky dopadli dobre. Najnovšie Instagram na Twitteri avizoval, že funkciu spúšťajú aj v ďalších šiestich krajinách sveta - Írsko, Taliansko, Japonsko, Brazília, Austrália a Nový Zéland. Kedy a či príde na rad aj Slovensko, zatiaľ nevedno. Ľudia šalejú z mobilnej aplikácie, internet zaplavili fotkami: Pár kliknutí a je z vás dôchodca "Chceme, aby sa vaši priatelia (followeri) sústredili na fotografie a videá, ktoré zverejňujete a nie na počet lajkov, ktoré za ne získate," vysvetľujú svoje pohnútky na Twitteri. Inými slovami - keď sú lajky verejné, ľudia im venujú prílišnú pozornosť, ide o akési merítko úspechu. Ak príspevok nezíska dostatok lajkov, ľudia ich radšej zmažú. Chcú mať na profile fotky, z ktorých sú všetky masívne oceňované. Ak lajky pod vašimi fotkami nebudú viditeľné pre ostatných, prestanete byť pod tlakom. Otázne je, ako zareagujú influenceri, ktorí lajkami žijú.