Nicholsonová vyfúkla v europarlamente post bývalej poľskej premiérke: Exkluzívna pozícia!

Slovenskú europoslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú (ECR, SaS) dnes zvolili za predsedníčku výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci.

Jej frakcia Európskych konzervatívcov a reformistov o tom informuje na twitteri, potvrdila to aj tlačová atašé Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak. Zahraničné médiá upozorňujú, že o tento post sa uchádzala bývalá poľská premiérka Beata Szydlo, ani na druhý pokus však neprešla. Frakcia preto nominovala Ďuriš Nicholsonovú, ktorú zvolili na prvý raz. Ďuriš Nicholsonová je tak ako jedna z mála slovenských europoslancov vo vedení parlamentu alebo výboru. Moniku Beňovú zvolili za kvestorku. Predsedníčkou bola kedysi aj Anna Záborská, konkrétne výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. V tomto výbore bola v minulosti Jana Žitňanská podpredsedníčkou.



Vo výboroch Európskeho parlamentu pôsobia aj ostatní slovenskí poslanci. Beňová (Smer-SD, S&D) je členkou výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Do tohto výboru patrí aj Martin Hojsík (PS, RE) a Michal Wiezik (Spolu, EPP). Vo výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) sú tiež traja europoslanci – Vladimír Bilčík (Spolu, EPP), Michal Šimečka (PS, RE) a Milan Uhrík (ĽSNS). Miroslav Číž (Smer-SD, S&D) bude pôsobiť vo výbore pre medzinárodný obchod (INTA). Do výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) sa zaradili Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS, ECR) a Miroslav Radačovský (ĽSNS). Robert Hajšel (Smer-SD, S&D) je členom výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Eugen Jurzyca (SaS. ECR) a Ivan Štefanec (KDH, EPP) pracujú vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). Peter Pollák (OĽaNO, EPP) je vo výbore pre kultúru a vzdelávanie (CULT).



Zaradenie poslancov do výborov v čo najväčšej možnej miere odráža zloženie samotného Európskeho parlamentu. Zaradenie zákonodarcov do výborov je interným rozhodnutím poslaneckých klubov (politických skupín) a nezaradených poslancov. Výmena miest vo výboroch medzi jednotlivými poslaneckými klubmi nie je povolená. V Európskom parlamente teraz funguje 20 výborov a dva podvýbory. Okrem tých, do ktorých sa zaradili slovenskí europoslanci, existuje napríklad výbor pre zahraničné veci, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, hospodárske a menové veci či rozpočet. Najpočetnejší je výbor pre priemysel, výskum a energetiku, v ktorom bude najbližších päť rokov pôsobiť 72 poslancov. Vo výbore pre zahraničné veci ich bude 71.