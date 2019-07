Plačková si dala pred letom zväčšiť zadok, teraz si búcha hlavu: Môže za to moja blbosť

Hviezda reality šou Hotel Paradise a sociálnych sietí Zuzana Plačková šla v júni pod nôž.

Zatúžila totiž po väčšom pozadí. ,„Veľkosť zadku sama neviem, nechcem nič prehnané, skôr pekný guľatý zadoček, aby vynikol užší pás a zadok,“ opísala pred zákrokom za 2800 eur. Z bezbolestnej operácie bola potom nadšená. „Odobral sa tuk z bruška liposukčným prístrojom a následne sa vytvaroval zadoček,“ vysvetlila priaznivcom.

Lenže teraz, viac než mesiac po zákroku, Plačková priznáva, že situáciu podcenila. Stále sa totiž z procedúry úplne nezotavila, čo vyčíta len sama sebe. Čo sa deje, vysvetlila z dovolenky v marockom Marakeši. Zatiaľ čo iní si už dávno užívajú vodné radovánky, ona sa prvýkrát okúpala až teraz.

,,Už mi to mega chýbalo po operácii, i keď stále nie som fit a na večer som plavky vymenila znovu za sťahujú komplet keďže mi bruško trošku opuchlo," napísala. ,,I keď mám povedať pravdu, moja blbosť a násilnosť dať si urobiť zákrok v lete som trošku podcenila, kvôli teplu. Ale stojí to každopádne za to," nenecháva sa znechutiť tmavovláska, ktorá si s vylepšeným zadočkom zapózovala pri bazéne.