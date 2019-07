Robbie Williams odmietal kvôli fóbii vychádzať z domu: Všetko zmenila skladba, ktorú počul v rádiu

Anglický spevák Robbie Williams trpel agorafóbiou, teda strachom z otvorených priestranstiev. Postihnutí sa boja napríklad vyjsť na ulicu.

Štyridsaťpäťročný interpret problémy priznal v rozhovore pre The Sun on Sunday. ,,Moja kariéra ma vzala až na Mars a potreboval som nejaký čas, aby som sa dal do poriadku. Moje telo a myseľ mi hovorili, že by som nemal nikam ísť a nemal by som nič robiť. Hovorili mi, aby som len počkal, takže som jednoducho sedel a čakal. V rokoch 2006 až 2009 som trpel agorafóbiou. Pamätám sa, že mi ponúkli 15 miliónov libier, aby som nahradil Simona Cowella v šou American Idol a zahral jeden veľký koncert v USA. Neprijal som to, pretože v tom období som neopustil moju pohovku. Jednoducho som nemohol," objasnil.

Spevák tiež dodal, že ho zachránila skladba Human od kapely The Killers, ktorú počul v rádiu. ,,V tom momente som si pomyslel, že by som mal dať dokopy album a turné," povedal. Robbie Williams sa preslávil ako člen skupiny Take That, ktorú v roku 1995 opustil, aby sa mohol venovať sólovej kariére. Dosiaľ vydal jedenásť sólových štúdiových albumov.

K jeho hitom patria skladby Angels, Feel, Come Undone, Let Me Entertain You, Millennium, Rock DJ, She's The One, Somethin' Stupid (feat. Nicole Kidman), Radio či Supreme. Po úspešných rokoch, počas ktorých sa v rodnej krajine stal najlepšie predávaným britským sólovým interpretom, sa do Take That vrátil a s formáciou vydal album Progress (2010), no po turné skupinu opäť opustil.