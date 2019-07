Spoznajte Rodinné LOVEstories Nely Pociskovej a Filipa Tůmu

Bez technológií si nevedia svoje životy predstaviť ani osobnosti známe z televíznych obrazoviek a divadelných dosiek.

Ona - obľúbená speváčka a herečka, v súčasnosti dvojnásobná mama Hektora a Liliany. On - v neustálom pracovnom kolotoči operného speváka a vyťaženého herca obľúbeného seriálu Oteckovia. Spolu tvoria zohratý pár, ktorý si ale občas musí pomôcť modernými technológiami. Nela Pocisková a Filip Tůma nám prezradili, aké úlohy hrajú mobil, internet a televízia pri ich Rodinných LOVEstories.

Hoci tvoria zohraný pár, tak ako v každej rodine, aj oni majú ale občas rozdielne názory a odlišné vnímanie toho druhého. Napríklad, známy otecko na svoju milovanú polovičku prezradil, že práve ona je tá, ktorá viac trávi svoj čas v online svete. Nela si však myslí presný opak! Ako to je v skutočnosti? Dozviete vo videu.

Komu z vás dvoch neustále pípa telefón?

Nela: Určite je to Filip. Ja sa teraz venujem rodine. Filip je dosť vo švungu a práca sa mu veľmi rozbehla. Točí seriál, chodí dabovať filmy a nahrávať reklamy.

Filip: Teraz som to ja. E-mailom mi chodia nástupy, dostávam sms-ky, keď je nejaká zmena a telefonáty, keď sa niečo deje. Nelka ale nezaostáva. Je o ňu stále záujem. Určite nemá hluchý telefón.

Viete si ešte predstaviť život bez technológií?

Nela: Úprimne? Ja mám pocit, že Filip je na veľmi tenkej hrane chorobnej závislosti. Stále ho vidím len s telefónom. Jeho to tak pohltilo, že tým úplne žije. Veľakrát som mu už hovorila, či si nemyslí, že už to je prehnané a nechce byt chvíľu aj so mnou a s deťmi. Je to žrút času. Ľudia sa spolu prestali normálne rozprávať a žijú umelé životy na sociálnych sieťach, kde každý postuje len to pekné.

Filip: V mojej práci by to bolo ťažké. Sú však momenty, kedy si človek telefón zabudne alebo sa mu vybije. Vtedy objaví krásnu slobodu a nie je nervózny, kde má telefón, či má alebo nemá zapnuté zvonenie. Menej sa stresuje. A to si užívam, hoci je toho málo.

Otvoriť galériu Zdroj: PR článok

Kto z vás je viac technicky zdatný?

Filip: Nelka. Čo sa týka telefónov, tabletov, počítačov určite ona. Je to prirodzené, lebo je mladšia. Bola s nimi oveľa skôr spätá a konfrontovaná. Ja som bol už dinosaurus, keď som s technológiami začínal.

Nela: Na 100% je to Filip. On má na starosti domáci internet aj kartu, ktorú máme v tablete. Ja tomu popravde ani nerozumiem. On má pod palcom všetky tieto technické veci. Je skvelé, že ich máme všetky pokope v jednom balíku, aj telku, aj internet aj mobil a my v podstate nemusíme nič riešiť.

Pomáhajú vám technológie pri práci a v súkromí?

Nela: Určite áno. U nás je to hlavne o telefóne, cez ktorý stále komunikujeme. Keď mám už naozaj pocit, že strácame kontakt a vôbec nič o sebe nevieme. Ja už napríklad nestíham sledovať, kde všade Filip bol. No takto mi počas dňa aspoň občas napíše. Neviem si to bez toho už ani predstaviť.

Filip: Určite urýchľujú veci. Pomáhajú v tom, že človek je neustále veľmi blízko každej zmeny. Je pohotový, netrvajú mu veci dlhú dobu. Človek vie rýchlejšie reagovať, mnohokrát riešiť situácie, ktoré nečakane vznikajú. Bez technológií si viem život predstaviť len veľmi ťažko, ale zase pretĺkol by som sa, keby neboli.

Telefón, tablet, počítač, televízia. Vydržali by ste bez nich?

Nela: Máme doma všetky, no dnes už by to asi nešlo bez telefónu. Ja som momentálne v takom štádiu, že mne ten telefón nechýba, lebo som od rána do večera s deťmi. Keď zaspia, tak vtedy si niečo pozriem, no nerada ho držím v ruke, ak ma vidia.

Filip: Keby som si mal vybrať, tak si zvolím telefón, lebo s počítačom pracujem v zásade minimálne. Na tablete si občas niečo pozriem. Najčastejšie som s telefónom, ale nie je to o tom, že na neho nedám dopustiť. Oberá nás o pekné množstvo voľného času a miestami na ňom trávime veľa hodín.