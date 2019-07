Dôležitý moment vo vyšetrovaní: Zadržali kľúčového podozrivého z teroristického útoku v Manchestri

Theresa Mayová vyhlásila, že je to "veľmi dôležitý moment vo vyšetrovaní".

Na londýnskom letisku zadržali kľúčového podozrivého v súvislosti s bombovým útokom v Manchestri v roku 2017, kde zomrelo 22 ľudí. Hašem Abedi je mladším bratom zosnulého samovražedného atentátnika Salmana Abediho a britským úradom ho vydali kolegovia z Líbye. Zatkli ho pre obvinenia z vraždy, pokusu o vraždu a sprisahania. Previezli ho na policajnú stanicu v Londýne a v najbližších dňoch sa postaví pred súd. "Toto je veľmi dôležitý moment vo vyšetrovaní," povedala britská premiérka Theresa Mayová.

Salman Abedi 22. mája 2017 odpálil bombu na konci koncertu speváčky Ariany Grande a na mieste zomrel. Britské úrady žiadali o vydanie jeho brata už takmer dva roky s tým, že bol podľa nich zapojený do plánovania útoku.

Zatkli ho spolu s otcom v Líbyi krátko po útoku, pričom vyhlásil, že on a jeho brat patrili k extrémistickej skupine Islamský štát (IS) a vedel o plánovanom útoku. Otca neskôr prepustili. Proces vydania muža do Británie spomalila komplikovaná politická a vojenská situácia v Líbyi.