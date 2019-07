Po vystúpení na Pohode zmizli 4 členky afganského orchestra: Prehovoril vedúci súboru

Ich účinkovanie na 23. ročníku festivalu Pohoda v Trenčíne zožalo obrovské ovácie. Prvý čisto ženský afganský ochester ZOHRA (Afghan Womens Orchestra) však na druhý deň vyvolal rozruch, keď sa jeho štyri členky z ničoho nič vyparili.

Že dievčatá nie sú na hotelovej izbe, zistil v nedeľu skoro ráno vedúci orchestra Dr. Ahmad Sarmast. Okamžite sa rozbehlo pátranie, čo potvrdil aj trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička. Po dievčatách sa však akoby zľahla zem a kde práve sú, doteraz netuší ani polícia, ani šéf súboru, ktorý prehovoril pre televíziu JOJ.

"Sú to slobodní ľudia, ktorí urobili rozhodnutie o svojej budúcnosti pre lepší život. A ja dúfam, že ho dosiahnu," uviedol chápavo Ahmad Sarmast. Mladé muzikantky totiž vo svojej krajine patria k prvým ženám, ktoré za posledných 30 rokov študovali hudbu a za svoje vystúpenia čelia i vyhrážkam a perzekúciám.

Ahmad sa k odchodu dievčat z orchestra širšie vyjadrovať nechcel. Neobáva sa však žiadnych následkov, ak sa súbor vráti do vlasti nekompletný. "Nie, dievčatá sú slobodné. Afganistan je demokratická spoločnosť. Oni si vybrali a to nebude mať žiadne následky ani pre mňa, ani pre zbor," povedal televízii zakladateľ orchestra. Dievčatá sú v Európe legálne a stále majú platné víza. V súvislosti s ich zmiznutím sa skloňuje útek do Nemecka, kde by mohli požiadať o politický azyl alebo štatút utečenca.