Bradley Cooper je slobodný len mesiac: Už si mal nasťahovať Lady Gaga, a to nie je najväčšia bomba

Odkedy sa speváčka Lady Gaga (33) stala hlavnou postavou vo filme Zrodila sa hviezda pod taktovkou Bradleyho Coopera (44), namútila veľa vody. Podľa všetkého mu rozbila vzťah a teraz sa po novom špekuluje o jej tehotenstve.

Podľa amerického magazínu In Touch totiž Gaga čaká svoje prvé dieťa! Otcom by nemal byť nik iný ako Bradley, s ktorým si len prednedávnom vymieňali zaľúbené pohľady na Oscaroch, a to rovno pred jeho partnerkou Irinou Shayk (33)! Podľa klebiet tieto dve hrdličky už dlhšie tvoria pár.

Zdroj z okolia dvojice mal magazínu uviesť, že zaľúbenci spolu bývajú - Gaga si vraj základné veci presťahovala k Bradleymu. Je známe, že sa Bradley a Irina rozišli, a to aj napriek tomu, že majú spolu dcérku Leu De Seine (2). No a Irina sa zo zlomeného srdca lieči po svojom.

Dobre si uvedomuje svoje božské krivky a nedávno uverejnila fotku len v spodnom prádle. „Hľadáš si nového chlapa? Ja sa hlásim,“ okrem obdivných komentárov sa niektorí neudržali a dali Irine pocítiť, že jej zúfalú situáciu sledujú. Momentálne všetci zaryto mlčia, a tak len ostáva čakať, či sa Gage zaguľatí bruško.