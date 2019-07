Obrovská rodinná tragédia: Otec odpálil golfovú loptičku, zabil svojho malého anjelika († 6)

Nebohá Aria Hill († 6), ktorá zbožňovala spoločne strávený čas so svojím otcom, prišla o život veľmi nešťastnou náhodou.

Ako informuje portál People, dievčatko z Utahu podľahlo zraneniam po tom, ako ju do hlavy zasiahla golfová loptička, ktorú odpálil jej otec. Celý incident sa odohral v pondelok a rodina je z tejto obrovskej tragédie zdrvená. "Bola spontánna, kreatívna, jedinečná a plná lásky," povedala jej matka. Rodina sa rozhodla založiť zbierku, z ktorej výťažok pôjde na zaplatenie pohrebu a výdavkov spojených s liečbou malej Arie.

Po zranení ju totiž okamžite previezli do nemocnice, odkiaľ ju vrtuľníkom rýchlo presunuli do najbližšej detskej špecializovanej nemocnice. Napriek uúsiliu lekárov ale dievčatku pomôcť nedokázali.

Malá Aria sedela v golfovom vozíku, keď nešťastnou náhodou loptička vyletela a zasiahla ju priamo do zadnej časti hlavy. "V našich srdciach je veľká diera, ktorú si vzala so sebou do neba," znejú slová zúfalej matky. I keď prebieha policajné vyšetrovanie, prípad bude uzavretý ako nehoda. Dievčatko s obľubou chodievalo na golfové ihrisko, kde sa zabávalo spoločne so svojím ockom. "Všetko robili spoločne," povedal rodinný príslušník.

Ihrisko, na ktorom sa tragédia odohrala, odmietlo uviesť svoje stanovisko, avšak muž z personálu potvrdil, že "nikdy nič podobné nevidel". Ako dodala rodina na záver, "Aria priniesla dobrú náladu do každej miestnosti, do ktorej vstúpila".