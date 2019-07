Kobielsky zarába na viacerých frontoch: Nový džob v rozhlase

Obchodníka v sebe nezaprie! Herec Vlado Kobielsky (43) je stálicou v markizáckom seriáli Oteckovia, okrem toho sa mu však do vrecka sypú dukáty aj z ďalších výnosných pracovných aktivít.

Okrem toho, že vlastní niekoľko lukratívnych nehnuteľností a kráľovsky si zarobil v projektoch Markízy, ktorá si ho rozmaznáva už niekoľko rokov, najnovšie zabŕdol aj do ďalšieho remesla. Stal sa totiž hlasom rozprávky a vyhrávať mu do toho bude symfonický orchester. Fotogaléria 7 fotiek v galérii Vlado Kobielsky je televíznym divákom známy najmä ako Marek z Oteckov, kde si za desať dní nakrúcania ako hviezda seriálu môže zarobiť až okolo 8 000 eur. To je však iba špička ľadovca jeho zárobkov, keďže v Markíze narazil na zlatú baňu. Podobnú sumu ako v úspešnom seriáli môže zinkasovať aj v Dobre vedieť, kde je kapitánom tímu. Keď hviezdil na parkete v Let´s Dance, podľa našich informácií si mohol za jedenásť kôl prísť na 25 000 až 33 000 eur.

Na mediálnej pôde mu tentoraz pribudol ďalší kšeft, a to v rozhlasovej rozprávke Peter a vlk. „Moja úloha je sprievodný hlas, ktorý prerozpráva príbeh rozprávky a následne symfonický orchester zahrá dej. Jednotlivé postavy majú pridelené hudobné nástroje,“ prezradil Novému Času Kobielsky, ktorého hlas by sa mal z rozhlasového éteru ozvať v októbri a s týmto predstavením vystúpi aj naživo v januári budúceho roka v Koncertnej sieni Slovenského rozhlasu.

Vie sa obracať

Rolu dostal Kobielsky dokonca bez kastingu. „Oslovil ma programový riaditeľ Rádia Slovensko a ponúkol mi takúto spoluprácu. Pred rokmi som na vianočných koncertoch Slovenskej filharmónie tiež účinkoval ako recitátor a spojenie hovoreného slova a orchestra je vždy zážitkom. Ako pre mňa, tak verím, že aj pre poslucháča,“ dodal herec.

Umelec, ktorý sa stále drží na vrchole popularity, sa však vie obracať aj mimo televíznej obrazovky. Prejavil sa aj ako zručný obchodník s nehnuteľnosťami, ktorých vlastní hneď niekoľko. V Záhorskej Bystrici má hneď dva domy. V jednom býva s rodinou a druhý sa nedávno ocitol v ponuke realitky za astronomických 225 000 eur. Kobielsky vlastní aj vilu neďaleko Bratislavského hradu a byt na americkej Floride.