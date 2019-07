Herec Ivan Letko je v slovenských kúpeľoch varený pečený: Na rovnaké miesto chodí 35 rokov

Dopraje si! Herec Ivan Letko (84) sa vybral do legendárnych piešťanských kúpeľov.

Čiperný umelec by už cestu tam a späť zvládol aj poslepiačky. Ako totiž prezradil Novému Času, na to isté miesto chodí už úctyhodných 35 rokov. Letko je milovníkom piešťanských kúpeľov. „Chodím sem už 35 rokov. A do toho istého hotela už deväť rokov. Mám tu svoju izbičku i stolík v reštaurácii, je mi tu veľmi dobre,“ povedal herec, ktorý je na tomto známom mieste už „štamgastom“.

„Som tu sám, ale mám tu kopu známych. Visí tu dokonca aj moja fotka, už som im hovoril, aby ju dali preč. Aj minule ma tu nejaké dámy zastavili na ,selfíčko´, ale nemám to rád. Boli to staršie dámy, tie mladšie si ma už ani nevšimnú,“ dodal.