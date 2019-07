Dara Rolins po rozchode s Rytmusom: Pozvania na rande sa jej hrnú, speváčka priznala prekvapivú pravdu

Je voľná a mužov priťahuje ako magnet. Popová diva Dara Rolins (46) má za sebou viacero nevydarených vzťahov.

Najviac medializovaný však bol ten s hudobníkom Matějom Homolom (46), s ktorým má dcérku Lauru (10), a o niečo viac ten posledný s Patrikom Rytmusom Vrbovským (42). Dara v rozhovore pre Nový Čas otvorene porozprávala, ako sa na týchto dvoch chlapov s odstupom času pozerá a zrejme budú poriadne prekvapení! Dokonca priznala, že pozvania na rande, odkedy je single, sú na dennom poriadku!

Pre Daru je dcéra Laura všetkým. Rozchod s jej otcom Homolom v roku 2010 ju však riadne bolel. „Je úplne jedno, či sme známi, alebo neznámi, ten rozchod je vždy taký... Niekto to prežíva viac, niekto menej. Niekto má tendenciu byť krutý, ubližovať, riešiť, niekto sa dokáže povzniesť. Je to taký mix všetkých emócií a v podstate všetky sú namieste,“ priznala speváčka v rozhovore pre Nový Čas.

Po deviatich rokoch je však ich vzťah s hudobníkom priateľský. „Bolo to tak chvíľku aj u Matěja, ale musím povedať, že je medzi nami Laura a tá je veľmi silným dôvodom, aby sme dostali rozum a našli spoločnú reč. Je to už dlhodobo. Fungovalo to už v čase, keď sme boli s Patrikom, mali sme s Matějom pohodičku. Laura vyrastá vo veľmi harmonickom rodičovskom vzťahu,“ uzavrela popová diva Rolins tému o bývalom partnerovi Homolovi.

Na nože?!

Keď však prišla otázka na rozchod s Rytmusom, bolo jasné, že z tejto dvojice už priatelia zrejme nikdy nebudú. „Je to super minulosť, je to niečo, čo je za mnou. Ani na sekundu sa za deň nezamyslím, nespomeniem si. Nie je dôvod. Ani ma to pri srdci nepichá, ani sa z toho neradujem. Je mi to v podstate jedno. Klamala by som, keby som tu začala hovoriť o nejakých iných emóciách, než pravdivo priznala, že sa ma to už netýka,“ hovorí otvorene Dara, ktorá si momentálne užíva slobodu.

Mužov však Rolins môže, takpovediac, odhadzovať lopatou. „Krútia sa, nech sa len krútia. Je to dobré a každá žena to má rada a oceňuje záujem. Ja si naň tiež nesťažujem. Je to presne v tejto rovine.smeje sa sexica, ktorá tak núdzu o mužské pohlavie nemá.

Pán dokonalý

O divu bol však záujem od mužov podľa jej slov aj v období, keď ešte bola zadaná. „Je to skôr niečo, čo človeka zaskočí, ale muži ani ženy sa neboja ničoho, keď ide o zásadné veci, ako napríklad láska,“ uviedla. A ako by mal vyzerať Darin princ na bielom koni? „Jediné, čo je pre mňa meradlom nejakého hodnotenia a určenia typu, je, že ma musí zaujať, že musí byť niečím výnimočný. Nemusí byť výnimočný tým, že zaparkuje predo mnou Rolls-Royce alebo na mňa vybalí nejaký ďalší z týchto veľmi lacných trikov. Skôr ide o osobnosť, o vtip, o charizmu. Proste to musí byť týpek,“ dodala Rolins.