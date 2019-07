Slováci pobláznení zatmením Mesiaca, tie fotky treba vidieť: Na podobný jav si počkáme roky!

Užili si ho všetci! V noci z utorka na stredu sa na oblohe odohrávalo dokonalé divadlo.

Čiastočné zatmenie Mesiaca prilákalo k ďalekohľadom či fotoaparátom nielen laikov, ale i odborníkov. „Nie je to až taký bežný úkaz, ale ani nijako zvlášť mimoriadny. Najbližšie také pozorovanie na Slovensku bude 16. mája 2022. Je to spôsobené tým, že sa Mesiac dostane do tieňa Zeme. Mesiac samostatne nesvieti, odráža len svetlo Slnka, a keď ho naša Zem zatieni, vzniká tzv. zatmenie,“ prezrádza Ján Svoreň (70) z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Nadšenci ves­mírnych úkazov a astronómie sa prišli pozrieť, čo sa to na oblohe odohrávalo aj do Spišskej Novej Vsi, kde si tamojší šéf Slovenského zväzu astronómov František Fejut (62) pripravil aj fundovaný výklad.

„Takýto zaujímavý úkaz, že na južnej oblohe vedľa Mesiaca, ktorý sa dostane do zatmenia, sú aj jasné a veľké planéty Jupiter a Saturn, sa zopakuje až 7. septembra 2025. Niekedy sa ľudia takýchto vesmírnych úkazov báli a pripisovali im znamenia blížiacich sa katastrof. Dnes sa z nich vieme tešiť a vedecky ich využiť,“ skonštatoval. Ako čiastočné zatmenie zachytili objektívy na Slovensku a rôznych iných miestach?