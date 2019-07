Na stavbe obchvatu našli azbest, nebezpečná látka spôsobuje rakovinu: Čo bude ďalej s D4/R7?!

Posledné vzorky pôdy z násypov D4/R7 potvrdili výskyt nepovolených látok.

V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou. Informoval o tom v stredu rezort dopravy s tým, že podnikne kroky, aby bol nepovolený materiál zo stavby odstránený.

Na základe výsledkov testov príslušná sekcia Ministerstva dopravy a výstavby SR vyzvala koncesionára, aby bezodkladne odviezol kontaminovaný materiál a nahradil ho vyhovujúcim materiálom. Rovnako podľa hovorkyne rezortu dopravy Karolíny Duckej koná aj Špeciálny stavebný úrad, ktorý tiež dostal výsledky dodatočných vzoriek a na ich základe zvolal pracovné stretnutie s koncesionárom.

Ministerstvo žiada vysvetlenie aj od nezávislého dozoru, ako je možné, že takýto odpad neidentifikoval a ministerstvo o tom neinformoval. Ako uvádza rezort dopravy, problém sa podľa dostupných údajov týka relatívne krátkeho úseku diaľnice pri Jarov­ciach, pričom kontaminovanú zeminu je možné odviezť a nahradiť kvalitnými materiálmi. Ministerstvo ubezpečuje, že toto riešenie nemusí mať dosah ani na finálny termín otvorenia diaľnice, ak bude realizované včas.

Reakcia ministra

„Vždy som veľmi jasne a transparentne komunikoval, že všetky diaľnice musia spĺňať nielen technické, ale aj environmentálne kritériá. Preto som dal urobiť viacero testovaní napriek tomu, že koncesionár tvrdí, že je všetko v poriadku. Podnikneme všetky potrebné kroky, aby v násypoch diaľnice neostal žiadny nebezpečný materiál. Koncesionár to musí zabezpečiť na vlastné náklady,“ zdôraznil minister dopravy Árpád Érsek.

Petržalský poslanec Miroslav Dragun vlani v októbri na tlačovej konferencii pri Umelom kopci v Petržalke upozornil na to, že pri odstraňovaní starej skládky sa spracúva azbest, ktorý uniká do ovzdušia a jeho časti končia pod telesom bratislavského obchvatu. „Bol by som radšej keby som sa mýlil a žiaden azbest by sa v obchvate nenašiel. Ale keďže sa našiel je úlohou zodpovedných, aby bol odstránený a nahradený materiálom, ktorý na takúto stavbu patrí,“ povedal.

Spoločnosť D4R7 Construction podrobne zhodnotí výsledky dvoch nezávislých laboratórií - jedného povereného ministerstvom a jedného zo svojej strany. V spolupráci s rezortom dopravy a ďalšími nezávislými odborníkmi následne urýchlene rozhodne, ako bude ďalej postupovať s nájdeným materiálom obsahujúcom azbest. „Akonáhle sa dozvieme viac, budeme, samozrejme, informovať slovenskú verejnosť,“ povedal generálny riaditeľ Juan José Bregel.

Spôsobuje rakovinu

Andrej Gmitter, bývalý generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Otvoriť galériu Andrej Gmitter Zdroj: anc

- Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý a nebezpečný. Ide o silne karcinogénnu látku. Používanie azbestu je na Slovensku zakázané. Azbestové materiály sa považujú za nebezpečný odpad. Takéto materiály (napr. starú krytinu) smie odstraňovať iba spoločnosť s príslušným opatrením za dodržania stanovených postupov.

Tieto choroby má na svedomí

1. azbestóza pľúc

2. rakovina pľúc

3. mezotelióm - rakovina obalov pľúc a hrudníka (pohrudnice) alebo brušnej dutiny (pobrušnice)