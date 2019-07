Toto malo zostať iba medzi nimi: To, čo Kate urobila Meghan na Wimbledone, nikto nečakal

Rivalite medzi vojvodkyňami je podľa všetkého koniec!

Pred istým časom sa v médiách neustále prepieral vzťah medzi Meghan (37) a Kate (37), ktorý nebol veľmi pozitívny. Ako sa ale zdá, fakt, že aj z Harryho manželky sa stala mamička, ich vzťah posilnil. Predtým boli ich životy veľmi rozdielne - Meghan sa snažila zapadnúť do kráľovského kolobehu a zvykala si na nový život, Kate sa, naopak, naplno venovala svojim trom ratolestiam Georgeovi, Charlotte a Louisovi.

Ako informuje zahraničný portál People, počas Wimbledonu, na ktorom sa zúčastnili obe vojvodkyne, si fanúšik všimol gesto, ktoré jasne ukazuje, že ich vzťah sa napravil. Keď Serena Williams prehrala, Meghan bola z toho smutná. "Kate vzala jej ruku a hladkala ju po nej, aby ju utešila," povedal očitý svedok.

Podľa jeho slov to bola "okúzľujúca chvíľa", ktorá jasne dokazuje, že to medzi nimi vôbec nevrie tak, ako sa písalo. "Je medzi nimi vrúcny vzťah. Sú to matky s malými deťmi, ktoré sa nachádzajú v podobných životných situáciách," povedal hovorca kráľovskej rodiny.

Niekoľko dní pred Wimbledonom sa Kate, Meghan a všetky ich ratolesti stretli na ihrisku, kde všetci videli, ako matky medzi sebou debatujú a smejú sa. "Je vidieť, že teraz sú viac uvoľnené, pretože majú toho viac spoločného," povedal zdroj z blízkeho okolia.