Exsiskár Tóth vypovedal o kontaktoch špeciálneho prokurátora Kováčika: Chcel dostať Kočnera z basy?!

Špeciálny prokurátor na seba opäť strháva špeciálnu pozornosť.

Podľa najnovšej výpovede spolupracujúceho svedka Petra Tótha má prokurátor Dušan Kováčik nadštandardné vzťahy s kontroverzným podnikateľom Norbertom Bödörom - kamarátom Mariána Kočnera obvineného z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Bödör sa podľa Tótha snažil u Kováčika vybavovať Kočnerovi priepustku z basy. Kováčik všetky obvinenia odmieta. Informácie priniesla nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s portálom Aktuality.sk.

O prepojeniach Dušana Kováčika na rodinu nitrianskych podnikateľov Bödörovcov - ktorým sa v podnikaní darilo najmä za vlád Smeru, sa hovorí už dlho. Olej do ohňa teraz prilial Peter Tóth, bývalý kamarát Mariána Kočnera, ktorý po prevalení podozrení z Kočnerovej účasti na vražde novinára začal vypovedať. Práve exsiskár Tóth vraj policajtom priniesol motáky, ktoré mal pre Kočnera z basy pašovať právnik Andrej Šábik. Ten to popieral.

Skryté správy mali byť jedným z dôvodov sprísnenia Kočnerovej väzby a tento skutok teraz vyšetruje polícia. Vo veci vypovedal aj Tóth, ktorý policajtom povedal, že Norbert Bödör skúšal Kočnerovi u kamaráta Kováčika vybaviť službičku. Priznať sa mu k tomu mal na stretnutí sám Bödör. „Bödör mi povedal, že riaditeľ Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušan Kováčik síce mal na kontrole spis v trestnej veci zmeniek TV Markíza od prokurátora Jána Šantu a rád by prikázal, aby netrval na väzobnom stíhaní Mariána Kočnera, ale nemôže si to dovoliť, pretože Ján Šanta by okamžite zvolal tlačovú besedu a kontaktoval médiá,“ vypovedal Tóth podľa webu Aktuality.sk.

Práve prokurátorovi Šantovi, ktorému šéfuje Kováčik, sa pripisuje leví podiel na Kočnerovom uväznení a jeho meno sa skloňuje ako možného budúceho generálneho prokurátora. Ďalším, kto mal Bödörovi, a tým aj Kočnerovi, vynášať informácie, tentokrát v kauze Technopol, bol podľa Tótha šéf finančnej časti NAKA Bernard Slobodník. Ten priznal, že sa s nitrianskym podnikateľom pozná, no zvyšok poprel.

Pán 61:0

Opoziční poslanci Dušana Kováčika nenazvú inak ako Pán 61:0. Čísla označujú virtuálne skóre. Kováčik totiž za posledné roky dozoroval 61 prípadov, medzi nimi aj viaceré kauzy Smeru, no ani v jednom prípade nepodal obžalobu. Tóth tvrdí, že sa Bödör stretával so šéfom špeciálnej prokuratúry pravidelne, ten to odmieta.

„Túto osobu stretol na kultúrno-športových podujatiach tak ako stovky ďalších ľudí, pred asi 8 až 10 rokmi. Nemá s ňou žiadny a už vôbec nie tzv. nadštandardný vzťah. Čo sa týka publikovaných tvrdení osoby vydávajúcej sa za expolicajta, špeciálny prokurátor na rozdiel od tejto osoby vzťah s rodinou nitrianskeho oligarchu nemá, nebol u neho a netelefonuje si s ním. Tieto informácie nie sú pravdivé,“ uviedla hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová a dodala, že Kováčik podriadenému prokurátorovi Šantovi do práce nezasahoval.

„Špeciálny prokurátor v tejto konkrétnej veci žiadnym spôsobom dozorujúceho prokurátora neovplyvňoval, nevstupoval do výkonu jeho právomocí a nijakým spôsobom do veci nezasahoval,“ odkázal Kováčik s tým, že Tóth nehovorí pravdu a ide o súčasť dlhodobej diskreditačnej kampane. Bödör o vzťahu so špeciálnym prokurátorom mlčí. „K položeným otázkam sa v súčasnej dobe nebudem vyjadrovať,“ odpísal Nadácii Zastavme korupciu.

Kto už skončil

Peter Šufliarsky

Prokurátor nevydržal vo funkcii prvého námestníka ani rok.

René Vanek

Námestník generálneho prokurátora si vypisoval s obvinenou z vraždy novinára Zsuzsovou .

Pavol Vorobjov

Lustroval zavraždeného novinára v policajnej databáze, vraj na príkaz Gašpara.