Pätica zurvalcov dobila v Brzotíne poslanca pálkami a kameňmi: Skončili vo väzbe

Všetci piati útočníci skončili za mrežami.

Sudkyňa Okresného súdu Rožňava rozhodla o návrhu prokurátora na vzatie do väzby obvinených – Simona T., Dávida G., Kristiána K., Kevina K. a Kristiána P. Posledný menovaný podal sťažnosť, o ktorej rozhodne druhostupňový súd. Ostatní sa tohto práva vzdali.

Všetci sú obvinení z toho, že uplynulý piatok vtrhli do dvora domu v Brzotíne (okr. Rožňava), kde býval miestny poslanec Szilárd Szabó (44). Toho podľa polície pálkami a kameňmi zbili do takej miery, že mu zlomili lebku a mal aj opuch mozgu. Našťastie, prežil a po operácii v Košiciach ho už previezli do nemocnice v Rožňave. Obvineným hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov.