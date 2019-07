Zarážajúce video! Aktivistky nakrútili krvavý súboj psov v osade: Organizované zápasy?

Pripomína to krutosti páchané na nemých tvárach. Aktivistkám bojujúcim za práva zvierat sa podarilo nakrútiť dvoch bijúcich sa psov v Chminianskych Jakubovanoch (okr. Prešov). Na základe toho sú presvedčené, že v osade usporadúvajú nelegálne psie zápasy. Prípadom sa zaoberá polícia.

K udalostiam došlo minulý týždeň v piatok. „Išli sme okolo osady a dve naše pracovníčky náhodne vystihli zápas dvoch bull plemien priamo v osade. Podarilo sa im urobiť len krátke video, lebo osadníci sa okamžite začali stavať pred sklo auta a hádzať kamene. Psov však evidentne huckali proti sebe a tie sa riadne hrýzli,” prezradila Diana Truchlíková, predsedníčka Združenia za práva zvierat.

Podľa nej bojujúcich psov sledoval celý zástup osadníkov. „Pre ich agresivitu sme museli okamžite pokračovať v jazde a privolať políciu až o pár metrov ďalej, inak by sme dopadli zle, minimálne by si to odnieslo naše auto,” opisuje dramatické udalosti aktivistka. Najskôr na miesto zavolali policajnú hliadku. „Potom išli naše dve pracovníčky podať trestné oznámenie na Obvodné oddelenie polície do Chminianskej Novej Vsi.

Ťažké dokazovanie

Žiaľ, nepodarilo sa nakrútiť začiatok zápasu. Majitelia psov sa teda bránili tvrdením, že jeden zo psov sa utrhol z reťaze a napadol iného. Mojim kolegyniam na základe tejto výpovede na polícii povedali, že keď nie je na videu zachytený začiatok zápasu, nebude možné dokázať jeho organizovanie,” sklamane skonštatovala Truchlíková. Podľa nej však niet pochýb o tom, že išlo o psie zápasy. „Možno niekedy pred 15 rokmi sa niečo organizovalo, ale už dávno s tým prestali,” pripustil jeden z obyvateľov osady.

Prípadom sa zaoberá polícia. „Obvodné oddelenie Policajného zboru Chminianska Nová Ves doposiaľ neevidovalo takéto podnety či informácie, aby sa v rómskej osade Chminianske Jakubovany alebo v iných častiach služobného obvodu konali psie zápasy,“ informovala Jana Ligdayová, prešovská krajská policajná hovorkyňa a dodala: „Polícia tento podnet začala okamžite preverovať, preverujeme aj skutočnosť, či nedošlo k protiprávnemu konaniu.”