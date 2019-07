Islamský štát zverejnil video naháňajúce strach: Teroristi vyzývajú k ďalším útokom v Tunisku

Teroristická organizácia Islamský štát (IS) zverejnila video, v ktorom vyzýva k novým násilnostiam v Tunisku.

Pravosť nahrávky, pod ktorou je podpísaná "mediálna kancelária IS v Tunisku" a ktorá budí zdanie, že bola natočená priamo v tejto severoafrickej krajine, sa podľa agentúry AFP zatiaľ nepodarilo overiť. Metropolou Tuniska pred takmer troma týždňami otriasli dva útoky samovražedných atentátnikov, ktorí sa hlásili k IS. Pri útokoch zomreli dvaja ľudia a sedem ďalších bolo zranených.



Video sa objavilo na účte IS na internetovej komunikačnej platforme Telegram. Vystupujú v ňom zahalení a ozbrojení muži, ktorí prisahajú vernosť Abu Bakr Bagdádímu. To je vodca IS, ktorého označujú za "veliteľa veriacich". "Vašim vojakov a synom na území Kajruvánu sa darí dobre," odkazuje vo videu jeden z mužov Bagdádímu. Chudobný región Kajruván v centrálnej časti Tuniska je považovaný za baštu islamistov v tejto krajine. Ďalší muž na videu potom vyzýva na "rozsievaniu teroru" v Tunisku.

Tunisku sa na rozdiel od mnohých iných štátov, kde sa v roku 2011 v rámci takzvanej arabskej jari konali veľké protivládne protesty, podarilo prejsť k demokracii bez väčších násilností. Od tej doby však krajina podľa AFP zaznamenala rozmach džihádistického hnutia.Hoci sa bezpečnostná situácia v Tunisku postupne zlepšuje, stále tam od útokov z novembra 2015 platí výnimočný stav, ktorý prezident pravidelne obnovuje.V krajine panuje rozjatrená politická atmosféra kvôli blížiacim sa parlamentným a prezidentským voľbám, plánovaným na október a november, a tiež kvôli zdravotnému stavu 92-ročného prezidenta Kájdou Sibsího. Ten bol v deň posledných útokov IS vo vážnom zdravotnom stave hospitalizovaný, po niekoľkých dňoch ho však lekári prepustili. Sibsí tak vo funkcii zostáva.poznamenala AFP. Tunisko stále nemá ústavný súd, ktorý by mal v prípade predčasného uvoľnenia prezidentského postu hrať zásadnú úlohu. Hrozilo by teda ústavné vákuum.