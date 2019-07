Vojna medzi Dankom a poslankyňou Mosta-Híd: Prečo ju predseda parlamentu nepustil za hranice?

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) sa sporí s predsedníčkou Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarínou Cséfalvayovou (Most-Híd) v súvislosti s pracovnými zahraničnými cestami.

Cséfalvayová pre portál Aktuality.sk uviedla, že šéf parlamentu jej neschválil zahraničnú cestu do Gruzínska, kde sa mala zúčastniť na medzinárodnej konferencii "Európska cesta Gruzínska" (Georgia"s European Way) v Batumi. Doplnila, že pred časom jej bola zrušená aj cesta do Budapešti, kde sa vyžadovali minimálne náklady a cesty sa napokon zúčastnili dvaja iní poslanci. Šéfka zahraničného výboru pre portál povedala, že dôvody zrušenia ciest jej neboli vysvetlené.

Kancelária NR SR zverejnila zoznam zahraničných ciest všetkých predsedov výborov. Cséfalvayová podľa Danka cestuje nadpriemerne. Vyzýva ju, aby nezneužívala vnútorné administratívne procesy NR SR na svoju politickú kampaň.

Zo štatistík, ktoré zverejnila Kancelária NR SR vyplýva, že Cséfalvayová absolvovala v tomto roku šesť zahraničných ciest. Najviac ciest, sedem, absolvoval predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD). Kancelária podotkla, že Blaha je zároveň vedúcim Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy a členom Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení OBSE.

"Vyzývam pani Katarínu Cséfalvayovú, aby nezavádzala verejnosť a nezneužívala vnútorné administratívne procesy NR SR na získanie politických bodov. Zo štatistík je evidentné, že cestuje nadpriemerne. Zároveň vylučujem akúkoľvek osobnú zaujatosť," reagoval Danko. Kancelária NR SR tiež dodáva, že pri každej zahraničnej ceste sa posudzuje ekonomická rentabilita cesty, rozpočtové náklady a prínos cesty.