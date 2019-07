Tínedžerka sa po 1. rande presťahovala k frajerovi do iného štátu: Neuhádnete, ako sa ich šialený vzťah vyvinul po rokoch

Príbeh lásky ako z romantického filmu. Po jednom rande spravila tínedžerka radikálny krok, ktorý jej zmenil život.

Shakeela Fetterhoff mala len osemnásť rokov, keď stretla Jeremyho, ktorý mal v tom čase 24. Párik sa zoznámil v roku 2012 cez internetovú zoznamku. Mesiac si spolu písali, volali, posielali správy a napokon si dohodli prvé rande. Po jednom stretnutí nabral ich vzťah raketovú rýchlosť. Tínedžerka si pobalila kufre a opustila rodinu, aby mohla žiť o 1300 kilometrov ďalej so svojim priateľom.

"V tom čase som nepracovala a nemohla zaplatiť za telefón. Samozrejme ma odpojili, no Jeremy ten účet zaplatil, aby sme mohli ďalej komunikovať," zaspomínala si na začiatky vzťahu pre portál Mirror. "Po krátkom čase sme zistili, že obaja sme pripravení usadiť sa. Chcela som mať vzťah s niekým serióznym a nie s mužom, čo hľadá len sex. Stačil týždeň dopisovania a vyznali sme si lásku," dodala Shakeela.

O svojich citoch nepochybovala, preto odišla od svojej rodiny v Illinoise a presťahovala sa za mladíkom do štátu Alabama. "Tajne som si zbalila pas, rodný list a všetko, čo by som mohla potrebovať. Otcovi som to ani nepovedala, pretože by sa mi to snažil vyhovoriť. Myslel si, že idem na výlet za tetou," prezradila. V roku 2014 sa presťahovali na Floridu, bližšie k jej rodine. "Otec si najskôr myslel, že som zošalela. Teraz je na nás oboch hrdý. Máme spolu výborný vzťah."

Shakeela a Jeremy spečatili svoju lásku svadbou. Manželia majú spolu už dve deti, Edolie (5) a Ender (2). Šťastní pár prezradil, že ich rodina sa v decembri rozrastie o ďalšieho člena.