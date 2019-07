Vlastina Svátková už nie je len herečka: Pozrite sa, do čoho sa najnovšie pustila

Svoju hereckú kariéru odštartovala Vlastina Kounická-Svátková (37) impozantne - v bondovke Casino Royale. Rodáčka z Myjavy je dnes viac ako na Slovensku známa v Česku.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dlhodobo žije v Prahe, kde natáča filmy, jej knihy sú bestsellermi, má vlastnú značku oblečenia a šperkov. Je mamou troch detí, je druhýkrát vydatá a ako hovorí - stále o sebe pochybuje.

Ste rodená Myjavčanka, prečo ste sa rozhodli odísť do Česka?

Z Myjavy som išla študovať do Bratislavy a odtiaľ som odišla pracovať do Prahy. Mala to byť pôvodne iba letná prázdninová brigáda v časopise a odchádzala som s plánom vrátiť sa naspäť. Ale u mňa je vždy všetko tak, že čo si naplánujem, dopadne úplne inak. Preto už vlastne nič neplánujem. Keby som nemala deti, možno by som už nebola ani v Prahe, ale zase niekde inde. Je oslobodzujúce nepripútavať sa k ničomu. Keď o to prídeme, nebolí to toľko...

Robili ste už ako redaktorka aj modelka, ste herečkou, spisovateľkou a neviem, čím ešte. Ktorá práca vás baví najviac a prečo?

Pekne ste to povedali: neviem, čím ešte. Vždy ma bavilo viac vecí ako jedna a hlavne ma bavilo skúšať nové veci. Nemám rada stereotyp, nedokázala by som celý život zasvätiť jednej profesii. Na druhej strane mi neprekáža robiť tri profesie naraz. Tak­že aktuálne sa živím herectvom, ale zároveň som si v tejto profesii trošku upratala, prestala sa báť odmietania a vyberám si iba projekty, ktoré ma naozaj zaujímajú, na ktorých robia ľudia, s ktorými ma to baví. Veľa ponúk odmietam, lebo už na seba nevytváram nátlak, že musím byť stále vidieť a musím hrať vo všetkom, čo mi ponúknu, aby sa mi ozvali aj nabudúce. Nedávno vyšla moja tretia kniha Prostor pro duši, z ktorej sa stal bestseller. Možno práve preto, že som to tentoraz urobila celé inak, zariskovala som a knihu si vydala sama na vlastné náklady vo vlastnej réžii, predávala ju iba u seba na e-shope, každú knihu podpisovala, každú ručne doma s manželom balila. Zrazu som zistila, že podpisujem 15-tisíci kus, a že sa mi to asi fakt podarilo, aj keď za mnou nestál žiadny vydavateľ či distribútor. Okrem toho mám vlastnú značku šperkov a oblečenia. Je to nádherný pocit, môcť robiť to, čo ma baví a napĺňa.