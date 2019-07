Balúchová otvorene prehovorila o (ne)vzťahu s Kollárom: Rečnila o synovi a potom prišlo zarážajúce vyhlásenie

Povedala aj to, čo nechcela?! Superstáristka Barbora Balúchová (31) má dva a pol roka dieťa s multioteckom Borisom Kollárom (53).

Blondínka sa tak zaradila do jeho zoznamu matiek a dostala v pomyselnom háreme poradové číslo 9. Ich synček Alexander Ján (2) je už desiatym dieťaťom známeho politika a podnikateľa. O svojom vzťahu či nevzťahu dvojica príliš do médií nerozpráva, no Barbora si nedávno pustila ústa na špacír a prezradila čo-to z ich randenia. Dokonca šokovala vyjadrením, ako mal ich malý drobec „vzniknúť“. Čo na to samotný Kollár?!

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Balúchová a Kollár sú rodičmi roztomilého chlapčeka Alexa. Jeho známa mama pravidelne pridáva fotografie s ním na sociálnu sieť a hoci jeho tváričku neukazuje, z ich spoločného života sa jej fanúšikovia dozvedia dosť. Barbora je nepochybne starostlivou matkou a je jasné, že synček je pre ňu číslom jeden. Ona však číslo jeden pre Borisa zrejme nebude. Kollár má totiž svoj kŕdeľ desiatich detí s ďalšími ôsmimi ženami. Je o ňom navyše známe, že je skutočným milovníkom ženského pokolenia a o svoje deťúrence sa príkladne stará.

Barboru sme doteraz na verejnosti s politikom ešte nevideli a na vzájomnú adresu sa obaja vyjadrujú len veľmi málo. Najnovšie však speváčka vyzvala svojich fanúšikov na instagrame, aby jej kládli otázky. Zrejme však nečakala, čo príde. Jedna z otázok totiž znela: „Aká bola reakcia tvojich rodičov, že čakáš bábätko, aj keď netvoríš s Borisom pár...“ Blondínka sa nezľakla a odpovedala: „Dieťa je podľa mňa darom od Boha. Moji rodičia sa naň veľmi tešili a teraz ho milujú najviac na svete,“ začala Barbora, a potom prišlo šokujúce pokračovanie.

uzavrela umelkyňa s veľavravným výrazom na tvári. Z jej slov a hlavného dôkazu, akým je jej malý synček, je však jasné, že nezostali nečinne len pri voňavej kávičke a preberaní aktuálneho diania, napriek tomu, že spolu budúcnosť rozhodne neplánovali. Nový Čas kontaktoval samotného Kollára, čo hovorí na slová matky č. 9, no ten sa nevyjadril. Je však isté, že hoci Balúchová nie je oficiálnou Borisovou partnerkou, spája ich Alex. A ten je pre oboch prioritou a darom.

Neľahký pôrod

Jeho príchod na svet však nebol vôbec ružový. Barbora totiž v odpovediach na ďalšie otázky priaznivcov prezradila, ako jeho pôrod prebiehal. „Celá tá príprava bola v poriadku, ale už pri samotnom pôrode nastali nejaké komplikácie a musela som ísť na akútny cisársky rez,“ vysvetlila speváčka. Našťastie ale napokon všetko dobre dopadlo a z Alexa je už dnes zdravý valibuk.

Zoznam Borisových žien a detí ku dňu 17. 7. 2019