Hviezda Oteckov Oswald si užíva pánsku jazdu: Divoké žúry v Chorvátsku

Poriadne si vyhodil z kopýtka! Jedna z najvýraznejších tvárí markizáckeho seriálu Oteckovia Oliver Oswald (18) sa odtrhol zo sveta televíznych klapiek a kamier a oddychuje pri Jadranskom mori. Za dobrodružstvom vyrazil do známeho chorvátskeho párty strediska Zrče, kde to poriadne roztočil.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Oliver, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Oteckov, si počas prestávky v nakrúcaní obľúbeného seriálu odskočil vyvetrať hlavu do zahraničia ako väčšina jeho hereckých kolegov. Naložený v autobuse si to namieril za svojím dobrodružstvom do Chorvátska a po niekoľkohodinovej ceste sa ocitol v mekke zábavy, kam sa chodia zabávať tisíce ľudí.

„Je to tu úplne super, som na Zrče, párty mesto,“ napísal Novému Času rozjarený Oliver, ktorý si bujaré párty užíval, ako sa na hviezdu patrí, vo VIP sektore. Nie je tajomstvom, že tieto miesta bývajú spoplatnené a ich cena sa pohybuje v stovkách eur. Pre mladého herca to však nemusí byť až taký problém, keďže si za účinkovanie v Oteckoch veľmi slušne zarobí.

Ako Oliver nedávno priznal, priateľku zatiaľ nemá a z dôvodu zaneprázdnenosti si ju má podľa jeho slov problém aj nájsť. „Momentálne nie je čas na dievčatá, nie je tam priestor. Mám ten vek, kedy by som asi mal, ale pre mňa sú zatiaľ priority iné,“ prezradil Novému Času seriálový Luky, ktorý by rád rozbehol svoju sľubnú kariéru naplno. Práve pre absenciu ženy po svojom boku mu na dobrodružnom výlete robili spoločnosť výhradne jeho kamaráti. Herec si tak užil nonstop párty len v čisto pánskej spoločnosti.