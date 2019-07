Diváci si mysleli, že je to súčasť programu: Krásna cirkusová akrobatka sa zrútila z 11 metrov!

Cirkusová akrobatka predvádzala kaskadérske vystúpenie priamo pred očami divákov. Pre skúsenú umelkyňu sa však utorkové poobedie zmenilo na horor.

28-ročná Gabrielle Souza Santos bola v kritickom stave okamžite prevezená do nemocnice v Adelaide po tom, ako 16. júla spadla z 11 metrov 45 minút pred začiatkom hlavnej šou Circusu Rio v austrálskej rezervácii Wigley v Glenelgu, píše portál Daily Mail.

Hrozivé zábery brazílskej umelkyne zobrazujú momenty pred nešťastím. Na videu je vidieť, ako sa Gabrielle húpa vo vzduchu na kruhu. Po nešťastnom páde boli zdravotníci na mieste do niekoľkých minút.

„Žena bola urýchlene prevezená do nemocnice Royal Adelaide Hospital po tom, ako utrpela viacnásobné zranenia,“ uviedla hovorkyňa záchrannej zdravotnej služby pre Daily Mail Australia. Predpokladá sa, že Gabrielle bude musieť podstúpiť operáciu, pretože si vykĺbila lakeť a zápästie.

Circus Rio na svojom Facebooku zverejnil, že umelkyňa Gabrielle sa zotavuje a má úsmev na perách. „Sme radi, že sa môžeme podeliť o to, že naša umelkyňa Gabby Souza je v poriadku a na najlepšej ceste k uzdraveniu po nešťastnej nehode na dnešnom večernom vystúpení. Usmieva sa a chcela by poďakovať všetkým, ktorí jej poslali priania,“ znejú slová v ich príspevku.

„Vystúpeniami sa živí a dúfa, že jej fanúšikovia a priatelia budú aj naďalej podporovať kolegov z Circus Rio. Zatiaľ čo sa bude Gabby zotavovať, môžete si byť istí, že boli zabezpečené všetky podmienky pre bezpečnosť a naši umelci naozaj milujú to, čo robia,“ pokračuje vyjadruje Circusu Rio k tragédii.

Gabrielle je skúsená umelkyňa, ktorá vystupovala v niekoľkých cirkusových spoločnostiach v Brazílii, vrátane Unicirco Marcos Frota, Circo dos Sonhos, Circo Florilegia a Circo Stankowich. Skúsenosti naberala v špecializovanej cirkusovej škole a od decembra 2017 pôsobí v Circus Rio. Na svojom facebookovom profile prednedávnom zverejnila niekoľko fotiek, ako si užíva Adelaide, kde bol cirkus založený.

Zúfalí diváci, vrátane mnohých malých detí, si pôvodne mysleli, že pád umelkyne bol súčasťou vystúpenia. To, že došlo k tragédii, si uvedomili až neskôr. „Pod krkom mala kruh a potom sa len zrazu zrútila na zem. Priamo na drevenú podlahu,“ popísala tragédiu diváčka Alice Young pre Nine News. Ďalší jej fanúšik povedal: „Niektorí ľudia si mysleli, že to je len súčasť vystúpenia, ale zjavne sa stala hrozná tragédia.“

Nehoda sa stala 45 minút pred začiatkom hlavnej šou, čo viedlo k predčasnému ukončeniu predstavenia. Šokovaných divákov usporiadatelia okamžite požiadali, aby opustili stan. „Ľudia prišli a potom nás všetkých požiadali, aby sme odišli,“ povedala pani Young.

Cirkus na Facebooku uviedol, že musel predstavenie skrátiť kvôli obavám o bezpečnosť Gabrielle a všetci tí, ktorí sa na vystúpení zúčastnili, dostanú náhradný lístok, aby si mohli vychutnať iné predstavenie.

„Jediný svojho druhu v Austrálii! Circus Rio prepisuje históriu s kaskadérskymi kúskami, ktoré nikto v tejto časti zemegule ešte nepredviedol,“ znie popis na ich oficiálnej stránke. Hrozný pád sa udial krátko po tom, čo organizátori podujatia zazdieľali príspevok na Facebooku, aby podporili návrat mladej umelkyne: „Príďte a podporte našich talentovaných umelcov.“