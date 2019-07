Novomanželia odcestovali do Ameriky: Parišková ukázala, ako trávia netradičnú svadobnú cestu

Jojkárska hviezda Aneta Parišková (46) sa nedávno tretíkrát vydala.

Ako pani Polakovič už odletela s manželom Mirom (47) pred pár dňami do Ameriky na svadobnú cestu. Tá je však celkovo netradičná, pretože ju označili za pracovno-oddychovú.

„Mirko ide na služobnú cestu a pribalí si tam aj mňa. Napriek tomu, že to je netradičné, veľmi sa na to teším. V Amerike sme boli spolu viackrát a vyrastajú tam aj Mirkove dcéry, čiže je to fajn,“ priznala obľúbená moderátorka. Aneta tak už momentálne zo slnečnej Floridy posiela na Slovensko široké úsmevy priamo z vesmírnej rakety.