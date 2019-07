Známi umelci a youtuber sa zmenili na hrdinov SNP: Speváčka Katka Knechová ako ste ju ešte nevideli

Opäť stavili na zvučné mená! Tvorcovia úspešnej série filmových poviedok Moje povstanie sa po piatich rokoch rozhodli pre pokračovanie príbehov zo Slovenského národného povstania.

Okrem hereckých špičiek ako Stanislav Štepka (74), Zuzana Kronerová (67) či Ján Koleník (39) tento významný míľnik v slovenskej histórii mladým ľuďom priblížia aj ich vzory zo sociálnych sietí a televíznych obrazoviek. Prvýkrát do hereckého remesla tak zabŕdli aj speváčky Katka Knechtová (38) a Mária Čírová (30) a ruku k dielu priložil aj moderátor Matej Sajfa Cifra (40).

Po prvej sérii Mojepovstanie.sk z roku 2014 prišlo na rad pokračovanie. Tvorcovia sa aj tentoraz rozhodli pre známe tváre. „Táto časť slovenskej histórie je nám tak blízko a predsa tak ďaleko. Už ja a dokonca aj moji rodičia sme generácia mimo týchto udalostí, a to nehovoríme o mladých ľuďoch súčasnosti, ktorí v tejto časti histórie tápajú a nemali by. Budem rád, ak si to pozrú aj vďaka nám nehercom mladí ľudia, ktorých to motivuje v hľadaní ďalších dejov, udalostí a súvislostí, aby sme v budúcnosti mohli predchádzať udalostiam, ktorých vyvrcholením bolo práve Slovenské národné povstanie,“ povedal Novému Času Sajfa, ktorý stvárni redaktora Slobodného slovenského vysielača Ivana Terena.

Do projektu sa ochotne zapojila aj speváčka Knechtová, predstaviteľka Židovky Chavivy Reikovej: „Som ohromená. Veľmi som si to užívala, som rada, že ten projekt vznikol. Mladí ľudia naozaj o veľa veciach nevedia. Je skvelé, že to bude sprístupnené aj im,“ nadchla sa umelkyňa.

Tak, ako pre ňu, aj pre Čírovú to bola prvá herecká skúsenosť a obe si užívali hviezdnu spoločnosť Štepku či Kronerovej. „Páči sa mi myšlienka, že takouto formou sa mladí ľudia môžu dozvedieť viac o našej histórii,“ vyjadrila sa. „Je to výborný projekt, ktorý trocha supluje školy a približuje mladým ľuďom atraktívnejšou formou obdobie druhej svetovej vojny a povstania. Cez známe tváre, ktoré sledujú dnešní mladí ľudia, rozprávame príbehy hrdinov tej doby. Rozhodol som sa ísť do projektu nezištne, aby sme pôsobili osvetovo a pripomínali históriu - hrdinstvá, ale aj chyby,“ uviedol herec, ktorý stvárňuje gardistu. V jednotlivých príbehoch sa objavia napríklad aj youtuber Gogo či raper Ego. Vznikajúca miniséria bude odvysielaná v auguste pri príležitosti 75. výročia SNP.