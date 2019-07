Miniauto z Estónska je výnimočné: Zaparkujete ho aj na stene

Estónska startupová spoločnosť Nobe predstavila svoj prvý elektromobil, ktorý je výnimočný hneď z viacerých dôvodov. Nielenže je recyklovateľný, ale môžete ho zaparkovať na stene a ušetriť tak miesto!

S nápadom vyrobiť automobil, aký tu ešte nebol, prišiel Roman Muljar. Priznal sa, že vždy mal vášeň pre autá, no ich neustála potreba opravovať ich ho hnevala. A tak si založil vlastnú spoločnosť a vyrobil štýlový trojkolesový elektrický Nobe 100.

Jeho cena je síce poriadne vysoká a to 31-tisíc eur, no rozhodne stojí za to. Jeho najväčšia výhoda spočíva v ekologickosti a šetrení miesta, keďže sa dá zaparkovať pokojne aj na stene. Zatiaľ sa dá kúpiť prvých desať kusov, aby sa vyzbierali peniaze na výrobu ďalších.

NOBE 100

- Hmotnosť: 600 kg

- Dojazd: 260 km

- Cena: 31-tisíc eur

- Maximálna rýchlosť: 130 km/h