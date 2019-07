Srdcervúci príbeh: Grécky Hačikó už 18 mesiacov žije na mieste, kde tragicky zahynul jeho majiteľ

Príbeh lojálneho psa dojal celý svet! Už neuveriteľných 18 mesiacov žije na mieste, kde zomrel jeho majiteľ Haris († 40). Stále dúfa, že sa jedného dňa vráti, no to sa už, žiaľ, nikdy nestane.

Haris v novembri roku 2017 podľahol zraneniam, ktoré utrpel pri zrážke s domiešavačom cementu. Jeho pes odvtedy žije pri ceste, na ktorej sa tragická udalosť odohrala. Nie je však známe, ako sa tam dostal. Nachádza sa totiž 12 kilometrov od domu, kde spolu žili.

Psíkova lojalita dojala mnohých obyvateľov mesta Nafpaktos, kde chlpáč žije už 18 mesiacov. Nosia mu vodu, jedlo a v zime aj deky, aby mu nebolo chladno. Niektorí sa ho dokonca snažili adoptovať, no on to striktne odmieta. Ak ho zobrali k sebe, vždy ušiel a vrátil sa na osudnú zákrutu. Dokonca aj keď je vonku neznesiteľne teplo, nechce ísť preč, len sa trochu posunie, aby bol v tieni. Nechce žiť nikde inde, len tam, kde jeho majiteľ tragicky zahynul.

Dostal meno Grécky Hačikó

Keďže meno psíka nikto nevie, vyslúžil si prezývku Grécky Hačikó. Jeho príbeh totiž nápadne pripomína japonského psa, ktorý každý deň odprevádzal svojho pána na nástupište a po práci ho tam verne čakal. Jedného dňa sa však pán nevrátil, pretože zomrel. Hačikó na neho však čakal na nástupišti ďalších deväť rokov. Japonský pes sa tak preslávil, že na stanici má sochu a nakrútili o ňom film.