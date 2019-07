Obranca Ngadeu ušiel do Gentu: Zachoval sa ako fagan, zúri šéf Slavie

Stopér Michael Ngadeu z tímu českého futbalového majstra Slavie Praha bude pôsobiť v belgickom Gente. Prezident českého klubu Jaroslav Tvrdík však krok kamerunského reprezentanta vníma ako podraz, pretože s ním bol dohodnutý na novej zmluve.

Gent za Ngadeua zaplatí výkupnú klauzulu 155 miliónov českých korún (4,5 mil. eur). "Zachoval sa ako fagan. Písomne sme jeho zmluvu odsúhlasili s hráčom aj agentom. Zostávalo ju iba podpísať. V noci však ušiel do Belgicka, my sme boli len nástroj vyjednávania pre vyšší kontrakt. Toto nedôstojné divadlo si klub nezaslúžil," napísal Tvrdík na Twitteri.

Ngadeu prišiel do Slavie v máji 2015 z rumunského FC Botosani. Predvlani so Slaviou predĺžil zmluvu do júla 2020.