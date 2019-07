Už sa na to nemôže pozerať! Slovák prehovoril slobodným ženám do duše: Takto chlapa nezbalíte

Nedalo mu to. Slovák vyjadril svoje rozhorčenie nad vystupovaním single žien na internete.

Hoci pri zoznamovaní sa cez internet zaváži predovšetkým vzhľad potenciálneho partnera/partnerky, predsa len nie je na škodu, ak sa v krátkosti predstavíte.

Všimol si to aj muž, ktorý si svoj postreh nenechal pre seba a adresoval ho ženskému osadenstvu na Priznaniach žien. "Milé ženy. Naučte sa konverzovať, keď už máte potrebu, alebo chuť sa zoznamovať s niekým cez internet. Lebo to, čo zažívam, je čisté utrpenie. Dáte si jednu fotku, do profilu nič a očakávate hlavne kreatívne oslovenia, lebo predsa vy ste paničky... Z čoho máme čerpať? Z nulových info? A keď už sa dočkáte originálneho oslovenia, ktoré vás zaujme, tak 9/10 z vás nedokáže zosmoliť komplexnú vetu, o súvetí už ani nesnívam. Koho myslíte, že tým zaujmete? Normálneho chlapa? Takže milé dámy, ak na to nemáte, zlezte z toho piedestálu glorifikácie výnimočnosti a zamyslite sa nad sebou, čo ponúkate a čo žiadate... Objektívne a triezvo. Mnohým z vás to môže pomôcť," znel jeho príspevok k téme zoznamovania sa.