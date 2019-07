Čo majú robiť Slováci po brexite? Môžete požiadať o trvalý pobyt, máte ale jednu povinnosť

Slovenskí občania, ktorí žili, pracovali alebo študovali na území Spojeného kráľovstva pred dňom brexitu, budú mať nárok na trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve.

Povinnosťou Slováka je zapísať sa online v tzv. Pobytovej schéme pre občanov EÚ. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Dátum odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ je stanovený na 31. októbra 2019 alebo do prijatia Dohody o vystúpení britským parlamentom. Ministerstvo zahraničných vecí uvádza, že Slováci si budú môcť trvalý pobyt zaregistrovať do 31. decembra 2020. "Jediný rozdiel medzi scenárom brexitu s dohodou a bez dohody je v dátume konca registrácie do Pobytovej schémy. Ak nastane brexit s dohodou, registrácia bude pre občanov prístupná do 30. júna 2021," píše sa v materiáli MZVaEZ.

K registrácii je potrebný cestovný pas, dôkaz o legálnom pobyte v Spojenom kráľovstve, výpis z registra trestov v Spojenom kráľovstve a kópie všetkých dokumentov podávaných cez online systém. Ministerstvo zahraničných vecí pripomína, že občanovi žijúcemu na území Spojeného kráľovstva viac ako päť rokov pridelia trvalý pobyt. Ak je jeho bývanie kratšie ako päť rokov, získa status pred získaním pobytu. Získanie statusu bude závisieť od toho, ako dlho občan žije v Spojenom kráľovstve v čase podania žiadosti.