Bianca († 17) sa pohádala s priateľom, ten ju zabil: Odporné, čo vykonal s jej mŕtvym telom

Mala celý život pred sebou, všetko prekazil jeden odporný čin.

Bianca Devins († 17) z amerického mesta Utica v štáte New York mala čerstvo po maturite. Čakala ju sľubná budúcnosť – na Instagrame mala 35-tisíc fanúšikov. Všetko ale prekazil tragický skrat jej priateľa Brandona Clarka. Dvojica sa zoznámila pred dvoma mesiacmi prostredníctvom služby Instagram. Bianca a Brandon sa po nadviazaní online kontaktu stretli aj osobne a mali intímny vzťah. Navzájom sa predstavili aj svojím rodinám.

Dvojica bola v sobotu večer na koncerte, kde sa začali hádať. V nedeľu ráno Brandon poslal cez chatovaciu aplikáciu fotky Biancinho mŕtveho tela s popisom: „Je mi to ľúto, Bianca.“ „Vytvoril a distribuoval fotky zabitej na platformu Discord (je určená pre hráčov online hier, pozn, red.),“ cituje CNN policajného hovorcu.

Ľudia, ktorí si to všimli, okamžite zalarmovali políciu. Muži zákona vtrhli do domu, kde našli Brandona, ako sa sám bodá do krku.Vrah si predtým ľahol cez mŕtvolu a spravil si selfie. Polícia prípad vyšetruje ako vraždu a pokus o samovraždu. Brandona previezli do nemocnice, kde podstúpil operáciu. Podľa lekárov by sa zo zranení mal dostať.

Príbuzní a blízki mladého dievčaťa sú z jej náhlej smrti zronení. „Bianca bola talentovaná umelkyňa, milujúca sestra, dcéra, sesternica a nádherné mladé dievča, ktoré bolo od nás vzaté príliš skoro. Teraz na nás pozerá z neba, spolu so svojou mačkou Belle,“ cituje CNN zo stanoviska rodiny tínedžerky, ktorá mala na jeseň nastúpiť na vysokú školu.