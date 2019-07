Telo bohyne aj po štyridsiatke? Lakatošová odhalila recept na sexi krivky, toto robí už 10 rokov

Má postavu bohyne! Bývalá miss Silvia Lakatošová má síce už po štyridsiatke a je dvojnásobnou mamou, na jej postave sa však nič z toho neodzrkadlilo. Brunetka sa totiž môže pýšiť dokonalou figúrou, ktorú by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ročníky a strašiak menom celulitída jej taktiež nič nehovorí. Nič však nie je zadarmo a Silvia, ktorá bez pohybu nevie žiť, si dáva niekoľkokrát do týždňa poriadne do tela! Niekedy ju dokonca vyháňajú cvičiť aj vlastné deti!