USA majú nového ministra obrany: Je to však len dočasná výmena

Vedenia amerického ministerstva obrany sa dnes ako v poradí tretií úradujúci šéf Pentagonu od začiatku tohto roka ujal Richard Spencer.

Doterajší úradujúci minister obrany Mark Esper, ktorého prezident Donald Trump do funkcie navrhol, totiž odstúpil, aby mohol byť do úradu Senátom trvalo potvrdený. Je to teda len dočasná výmena, poznamenávajú americké médiá.

Ku koncu minulého roka na ministerský post rezignoval Jim Mattis, ktorého mal nahradiť Patrick Shanahan. Shanahan pôsobil ako úradujúci minister, ale v júni sa rozhodol, že sa z rodinných dôvodov nebude uchádzať o potvrdenie svojej funkcie Senátom. Trump preto na Shanahanovo miesto úradujúceho ministra menoval Espera, ktorého Senátu navrhol na schválenie.

Senát podľa portálu Military Times nomináciu dostal dnes a Esper pri tejto príležitosti z dočasnej funkcie odstúpil a de facto sa tak vrátil na predchádzajúcu pozíciu námestníka pre armádu. Vedenie ministerstva tak dočasne prevzal Spencer, ktorý bol námestníkom pre námorníctvo. Pentagon vo vyhlásení uviedol, že uvedená výmena funkcií bola potrebná, pretože to vyžaduje zákon.

"Hoci moje pôsobenie v tejto úlohe bude zrejme krátke, som plne pripravený a odhodlaný slúžiť ako úradujúci minister obrany," uviedol Spencer.

Schvaľovací proces s Esper začne v utorok, keď je očakávaný pred senátnym výborom pre armádu. Kedy bude o Esper hlasovať celej senátne plénum, ​​známe zatiaľ nie je.

