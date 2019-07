Mexiko nesúhlasí s obmedzovaním azylu v USA: Opatrenie sa má týkať aj detí bez rodičov

Mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard v pondelok povedal, že jeho krajina "nesúhlasí so žiadnym opatrením, ktoré obmedzuje prístup k azylu", informovala agentúra AP.

Reagoval tak na nový predpis zavedený v USA, ktorý má zabrániť v získaní azylu väčšine migrantov stredoamerického pôvodu prichádzajúcich cez Mexiko.

Mexiko podľa Ebrardových slov aj naďalej zachová svoje doterajšie postupy v oblasti udeľovania azylu. Mexický azylový systém je podľa AP preťažený veľkým množstvom žiadostí.

Spojené štáty zverejnili v pondelok vo federálnom úradnom vestníku úpravu, na základe ktorej migranti stratia nárok na azylovú ochranu, ak na ceste do Spojených štátov prechádzali cez inú krajinu. Americké zákony pritom umožňujú utečencom žiadať o azyl po príchode do Spojených štátov, a to bez ohľadu na spôsob, akým sa tam dostali. Výnimkou sú len tí, ktorí prechádzali cez krajinu považovanú za "bezpečnú".

Nový predpis má vstúpiť do platnosti v utorok a vzťahovať sa aj na deti prekračujúce hranicu bez sprievodu.

Podľa AP je však takmer isté, že postup vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa bude napadnutý na súde. Skupiny brániace práva migrantov totiž vyhlasujú, že politika americkej republikánskej vlády predstavuje snahu zabrániť krutým spôsobom ďalšej imigrácii.

Guatemalský najvyšší súd v pondelok zabránil prezidentovi Jimmymu Moralesovi podpísať so Spojenými štátmi dohodu o "bezpečných tretích krajinách". Takáto dohoda by skomplikovala občanom iných krajín snahu o získanie azylu v USA.