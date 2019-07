Neymar dostal rozum: Po rebélii sa upokojil a opäť trénuje v Paríži

Brazílsky futbalista Neymar sa v pondelok s týždňovým oneskorením zapojil do tréningového procesu Paríža St. Germain. Informovala o tom agentúra AFP.

Úradujúci francúzsky šampión začal s letnou prípravou už minulý pondelok. Dvadsaťsedemročný Neymar však medzi zúčastnenými hráčmi chýbal. Dôvodom jeho meškania malo byť natáčanie charitatívneho spotu, ktoré bolo dlhodobo naplánované na 10. júla.

Klub však údajne o ničom nevedel a hráčovi pohrozil adekvátnymi sankciami. Vzťahy Neymara s vedením PSG nevylepšil ani jeho nedávny rozhovor pre televíznu stanicu Oh My Goal, v ktorom za svoju najkrajšiu futbalovú spomienku označil víťazstvo 6:1 v drese FC Barcelona nad PSG v osemfinále Ligy majstrov v roku 2017.

V ten istý deň navyše pridal na svoj Instagram video, v ktorom mal na sebe barcelonský dres. Na situáciu reagoval jeho otec a manažér v jednej osobe slovami: "Môj syn je hráčom PSG, no to neznamená, že bude ignorovať svoju minulosť. Minulosť, ktorá ho priviedla do Francúzska. Jeho konanie nebolo v žiadnom prípade prejavom dešpektu voči klubu, či hráčom, ktorí v roku 2017 hrali v spomínanom zápase."

Udalosti uplynulých týždňov podnietili špekulácie o Neymarovom návrate do metropoly Katalánska, odkiaľ prišiel v roku 2017 do Paríža za rekordných 222 miliónov eur.