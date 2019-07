Slováci vyvíjajú až 2 lietajúce autá: Klein a Vaculík kedysi spolupracovali, teraz si konkurujú

Na začiatku spolupracovali, teraz sú tvrdí konkurenti. Už o pár mesiacov predstavia na Slovensku dve lietajúce autá.

Doposiaľ najznámejší je AeroMobil, ktorý pôvodne vyvíjali spoločne dizajnér Štefan Klein (59) spolu s podnikateľom Jurajom Vaculíkom (51). Po vzájomnej dohode patenty zostali v spoločnosti AeroMobil a Klein má licenciu na použitie týchto patentov.

Klein sa však po krátkej odmlke vracia s vlastným lietajúcim autom, ktoré bude mať úplne nové riešenie spôsobu transformácie z auta do lietadla.

Klein predal svoj podiel v AeroMobile a s Vaculíkom sa rozišiel vzhľadom na iné predstavy o budovaní firmy a jej organizácii, a vzhľadom na smerovanie AeroMobilu do sériovej výroby. Klein sa tak na chvíľku odmlčal a prežíval ťažké obdobie, ktoré ho však naštartovalo. Založil si novú firmu a pokračuje vo svojej idei v novom projekte, ktorý nazval AirCar.

„Reálny let ukázal, že lietajúce auto má určite nádej, ale, samozrejme, malo aj viaceré problémy, ktoré stále riešime. Pri vývoji som zažil aj nebezpečné situácie, keď som musel použiť nový typ záchranných systémov,“ hovorí Klein a pokračuje: „Moja nová firma pôsobí zhruba dva roky na nitrianskom letisku. Pracujeme s úplne novým konceptom, ktorý je založený na myšlienke vztlakového telesa. Niečo podobné použila NASA pri návrate kozmickej lode na Zem.“ Otvoriť galériu Tím zatiaľ testoval model v mierke 1:1. Zdroj: anc Klein hovorí, že ak by sa prototyp úspešne zalietal, tak s podporou investorov sa môže začať jeho certifikácia a následne malosériová výroba. Stáť by mohol od 300-tisíc eur, čo už je hodnota bežného lietadla. Aký je podľa neho hlavný rozdiel medzi lietajúcimi autami? „AirCar evokuje viac športový automobil a transformujúca chvostová časť by mala zabezpečiť vysokú mieru stability a dobrú riaditeľnosť v móde lietadlo,“ dodal Klein.

Preteky s exkolegom

Jeho bývalý partner Juraj Vaculík s medzinárodným tímom pokračuje v pôvodnom projekte a taktiež finišuje do testovacej fázy. Zatiaľ čo nový AirCar je hradený zo súkromných zdrojov, AeroMobil získal podporu aj počas pôsobenia Kleina z verejných zdrojov. Nové lietajúce vozidlo by chceli mať v tíme Vaculíka hotové približne o dva mesiace. „Po montáži motora do rámu trupu a ukončení prísnych predbežných kontrol tím úspešne absolvoval prvé skúšky motorov v bratislavskom zariadení. Motor bol v minulom roku dôkladne testovaný,“ uviedol hovorca Štefan Vadocz. Novú technickú hračku chcú predstaviť na jednom zo slovenských letísk a plánujú vyrobiť limitovaný počet kusov - 500. „Tím spoločnosti v Bratislave intenzívne pracuje na dokončení ďalšieho prototypu určeného na letové testovanie. AeroMobil je zatiaľ prvým jediným lietajúcim autom na svete, ktorý požiadal agentúru o typový certifikát, ktorý umožní prevádzku a predaj vozidla,“ uzavrel.

AeroMobil Otvoriť galériu Projekt verzie s rotormi na krídlach Zdroj: vizualizácie aeromobil

AeroMobil používa dvojlitrový štvorvalcový benzínový motor s výkonom 300 koní. Motor sa používa na priamy pohon vozidla v letovom režime a ako generátor na výrobu výkonu pre elektrické hnacie motory na predných nápravách pre cestné použitie.

Parametre

Výkonnosť: max. rýchlosť 160 km/h, 0 - 100 km/h: 10 s

max. rýchlosť 160 km/h, 0 - 100 km/h: 10 s Bezpečnosť: airbagy, bezpečnostné pásy

airbagy, bezpečnostné pásy Dojazd: 750 km

750 km Dráha potrebná na vzlet: 15 m

15 m Padákový systém: pre celé vozidlo

pre celé vozidlo Celková transformácia do leteckého módu: menej ako 3 min.

menej ako 3 min. Letecké rýchlosti: 360 km/h

360 km/h Maximálny dolet: 750 km

AirCar Otvoriť galériu Vizualizácia so zloženými krídlami Zdroj: vizualizácie aircar

Objekt auta nemusí generovať len odpor, ale aj vztlak. AirCar má siluetu dynamickej formy veľmi blízkej forme športového vozidla. Tím otestoval model v mierke 1:1 pri hmotnosti 300 kg, ktorý im dal veľmi veľa reálnych údajov. Je schopný stabilného letu aj v kritických režimoch. AirCar s novými patentmi a technickými riešeniami môže mať štvorsedadlovú verziu, čo bývalé riešenie neumožňovalo, a tiež dvojmotorovú verziu výhodnú pre AeroTaxi. „Vízia ide ďalej až k možnosti obojživelného vozidla,“ povedal Klein.

Predpokladané parametre