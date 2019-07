Slovenskí europoslanci prežijú vďaka Bruselu penziu v luxuse: Ako naložia so štedrým dôchodkom 4 600 €?!

Jeseň života prežijú na vysokej nohe! Až päť slovenských europoslancov v dôchodkovom veku ukončilo v júli svoj mandát a môžu sa tešiť na to, že im každý mesiac do konca života pribudne na účte štedrá sumička.

Kým bežný slovenský dôchodca musí vyžiť priemerne zo 460 eur, vyslúžilý poslanec Európskeho parlamentu dostane mesačne aj 4 597 eur! Ako s týmto dôchodkom naši novopečení penzisti naložia?

Slovensko vstúpilo do Európskej únie v roku 2004, odvtedy máme právo voliť si svojich zástupcov do europarlamentu. Slováci v eurovoľbách rozhodujú okrem iného aj o tom, kto bude dostávať niekoľkotisícový plat a mnohé ďalšie benefity - napríklad aj štedrý dôchodok. V prípade, ak europoslanec dosiahol vek 63 rokov, má totiž nárok aj na penziu, ktorá dosahuje 3,5 % z platu europoslanca (8 757,70 € v hrubom, pozn. redakcie) za každý odrobený rok.

Ak teda europoslanec odrobil 5 rokov, dostane približne 1 532 eur, ak 10 rokov - blikne mu na účte 3 065 eur. Niektorí naši končiaci europoslanci boli v Európskom parlamente už od nášho vstupu do Únie, v tom prípade dostanú až neuveriteľných 4 597 eur. To stále nie je všetko. Europoslanec má totiž právo aj na akýsi aklimatizačný príspevok, no spočiatku si musí vybrať medzi ním a dôchodkom.

„Poslanci, ktorí už neboli zvolení, majú ešte nárok na prechodný príspevok po odchode z funkcie. Tento príspevok sa rovná platu a vypláca sa prepočtom jeden mesiac za jeden rok výkonu mandátu, nemôžu ho poberať menej ako 6 mesiacov a ani viac ako 24 mesiacov... Ak má nárok zároveň na dôchodok, nemôže dostávať oboje, ale musí sa rozhodnúť buď pre dôchodok, alebo pre príspevok,“ vysvetlila hovorkyňa slovenskej kancelárie europarlamentu Soňa Mellak.

Na porovnanie, bežný slovenský dôchodok k 30. júnu tohto roka dosiahol necelých 460 eur. Nový Čas sa europoslancov pýtal, čo budú s peniazmi robiť, mnohí pri zmienke o sume boli však prekvapení.

Mesačná penzia podľa počtu rokov v EP

Miroslav Mikolášik (66), 15 rokov - 4 597 eur

Poslanec prežil v europarlamente 15 rokov, keď ho zvolili hneď po vstupe Slovenska do Európskej únie. V novom funkčnom období už nekandidoval. Novému Času na otázku, čo spraví s dôchodkom, neodpovedal.

Anna Záborská (71), 15 rokov - 4 597 eur

- Ja budem naďalej aktívna, nebudem sedieť doma, preto možno moje náklady ešte aj prevýšia tú sumu. Určite toho veľa prejazdím, najmä v súvislosti s kreovaním strany Kresťanskej únie. Ale ani neviem presne ako to je s tými dôchodkami, nemala som čas to ešte naštudovať, aj teraz ste ma odchytili práve na ceste do Štrasburgu.

Eduard Kukan (79), 10 rokov - 3 064 eur

- Úprimne som sa nad tým ešte nezamýšľal. Ešte sa to ani nestalo, žeby som nejaký dostal, teraz dovolenkujem a tieto veci začnem riešiť až v septembri.

Boris Zala (64), 10 rokov - 3 064 eur

- Tak po prvé, ja o tom netuším, o žiadnom príplatku, a keby mi chodil príplatok 1 500 eur, tak neuvažujem, čo s ním urobím. Patrí to k normálnej súčasti života, nevyžaduje si to nijakú zvláštnu úvahu. Ale počujem to prvýkrát, toto je pre mňa novinka.

Monika Smolková (62), 10 rokov - 3 064 eur

- Ja som ani nepožiadala o dôchodok, tak zatiaľ som o tom neuvažovala. Uvažujem, že požiadam, ale až na budúci rok, lebo zatiaľ sa necítim ako dôchodkyňa.

Ako žijú slovenskí dôchodcovia