Bajker Marian oznámkoval chaos na cestách v metropole východu: Čo najviac trápi košických cyklistov

Zábery ukazujú tvrdú realitu! Neohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky v Košiciach občas prináša nebezpečné situácie.

Marian Žido (22) študuje medicínu a v metropole východu jazdí denne na bicykli už 3 roky. Za ten čas sa musel vyrovnať na cestách nielen s problematickou infraštruktúrou, ale aj s inými problémami. Mladík preto jazdí s kamerou a zaznamenáva video. Pre Nový Čas vyhodnotil a oznámkoval kritické momenty z premávky stupnicou od 1 do 5, pričom päťka bola najhoršia.

1. Dodržiavanie vzdialenosti

Marian hovorí, že niekedy sa na ceste cíti ako neviditeľný. Šoféri okolo neho jazdia v nebezpečnej blízkosti. „Bezpečná 1,5-metrová vzdialenosť medzi autom a cyklistom je kvôli vzduchovým vírom, ktoré vznikajú pri prejazde auta. V Košiciach vládne akási nevedomosť, vodiči to veľmi nedodržujú, ale nájdu sa aj výnimky. Občas to vyzerá, akoby nás nevideli,“ povedal Marian.

Známka: 2 z 5

2. Prednosť v jazde

Menej časté, no o to nebezpečnejšie situácie prináša podľa Mariana nedanie prednosti v jazde zo strany vodičov automobilov. „Pomerne často sa stretávame s obiehaním na poslednú chvíľu. Vodiči to chcú stihnúť pred cyklistom a môžu z toho vznikať kolízne situácie. Cyklista, ktorý ide po ceste, má prednosť na križovatke, keď je na hlavnej ceste. Toto vodiči nerešpektujú,“ uviedol.

Známka: 4 z 5

3. Infraštruktúra

Základom pre nadšencov dvojkolesových tátošov je kvalitná infraštruktúra. Marian však o metropole východu tvrdí, že tá sa tu robí nekoncepčne. „Nemáme tu spojené mestské časti medzi sebou, ani základné cyklistické tepny naprieč mestom. Kvalitne je urobená pri rieke Hornád. Problematický je však úsek ulice Komenského,“ opisuje Marian. Okrem vyblednutých čiar cyklotrasy spôsobujú problém aj stĺpy umiestnené v strede cyklistického chodníka. „Autá, ktoré na ulici parkujú, často zasahujú do cyklotrasy a zužujú ju. Riskantná je aj križovatka na Komenského, kde autá odbočujúce doprava majú naraz zelenú spolu s cyklistami a chodcami,“ dodal Marian.

Známka: 2 z 5

4. Chodci

O priestor mestských cyklotrás určených pre bicykle, kolobežky či kolieskové korčule zvádzajú boj aj chodci. Podľa skúseností Mariana tam často ľudia vstupujú neopatrne. „Chodci by tam nemali vôbec čo robiť. Stáva sa, že sa ani nepozrú pred tým, než vstúpia na cestu pre cyklistov. Riziká tu zažívam dosť často,“ priznal Marian.

Známka: 3 z 5

Zodpovednosť majú cyklista, chodec aj vodič

Ján Bazovský, dopravný analytik

Cyklotrasy sú často riešené v provizóriu. Ak dôjde ku kolízii na cyklochodníku, vtedy sa berie na zodpovednosť chodec. Všetci sú povinní sledovať situáciu v doprave a rovnako aj predvídať.